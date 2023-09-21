21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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72 года назад (1951) родился ТАСБУЛАТОВ Абай Болюкпаевич - генерал-лейтенант.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1973); Военную академию имени М.В. Фрунзе, офицер мотострелковых войск (1980-1983).

Трудовая деятельность: командир взвода, роты Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1973-1980); преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1983-1991); начальник отдела вузов и допризывной подготовки Государственного комитета обороны Республики Казахстан (1991-1992); начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1992-02.1997); начальник Военной академии Вооруженных сил Республики Казахстан (1997-2002); заместитель министра обороны РК (2002-2006); командующий Республиканской гвардией РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награжден орденами «Даңқ» II, I ст., «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «Петра Великого» I ст.; юбилейными медалями и за выслугу лет.

70 лет назад (1953) родился БАЙМАХАНОВ Кожахмет - экс-депутат Сената Парламента РК, заслуженный строитель РК.

Фото: parlam.kz

Родился в селе Джалагаш Кзыл-Ординской области. Окончил Томский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1978).

Трудовая деятельность: начальник ПТО, участка, главный инженер, начальник ПМК в трестах «Кзылордасель-строй-16», «Риссовхозстрой», ПСО «Кзылордамелиорация» (1978-1989); директор совхоза (1989-1994); Председатель подкомитета по расходам бюджета народного хозяйства Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по финансам и бюджету (1994-1995); начальник ПМК АО «Арна» (1995-1996); начальник Кзыл-Ординского областного управления строительства, жилья, архитектуры и застройки территорий (1996-1997); аким Джалагашского района (1997-1999); аким Кызылорды 1999-2004); генеральный директор ТОО «Асар-Холдинг» (2004-2008).

Награжден орденом «Курмет» (1999).

65 лет назад (1958) родился МЕРКЕЛЬ Иоган Давидович – экс-член Конституционного совета Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1984).

Трудовая деятельность: токарь-фрезеровщик завода «Металлист» г. Кокчетава (1978); стажер, следователь прокуратуры Чкаловского района, следователь по особо важным делам прокуратуры Кокчетавской области, прокурор Чистопольского района г. Сарани, заместитель прокурора Карагандинской области (1984-1994); первый заместитель прокурора, прокурор Тургайской области (1994-1997); первый заместитель прокурора г. Алматы (1997-1999); государственный инспектор, заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2003); первый вице-министр юстиции (2003-2005); заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (05.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по региональному и отраслевому развитию, член Государственной комиссии по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений, член группы сотрудничества с Консультативным советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия, с Конгрессом США, Сенатом Французской Республики, Бундестагом Федеративной Республики Германия, член комитета Парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз», член постоянного комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2005-2008); первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2008-2017).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Даңқ» 2-й, 1-й ст. (2011, 2017), медалями.

41 год назад (1982) родилась САТЖАН Динара Жанабаевна - казахстанская журналистка, телеведущая, предприниматель, fashion-продюсер, владелица сети казахстанских мультибрендовых магазинов, бренда «Dinara Satzhan», блогер.

Фото: instagram.comdinarasatzhan

Родилась в Карагандинской области.

Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ).

Известность получила будучи ведущей новостей на телеканале «Хабар». Победительница конкурса «Миссис Казахстан-2008», автор и ведущая программ «Статус QUO» и «Sky Студия» на телеканале «Астана». В 2017 году являлась советником Председателя Правления ТРК «Казахстан» и занималась ребрендингом Национального телеканала «Qazaqstan».

С 2019 года - партнёр проекта «Kazakhstan Fashion Week».

Автор и ведущая YouTube-проекта «#НЕМИШЛЕН с Динарой Сатжан».

33 года назад (1990) родилась ТУРСЫН Альмира – актриса, сценарист.

Фото: instagram.comalmiratursyn

Родилась в Алма-Ате. Окончила Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Московский государственный университет по специальности «бизнес администрирование».

В 2019 году дебютировала в качестве актрисы в исторической ленте Акана Сатаева «Томирис», в которой сыграла главную роль.

В 2020 году продолжила работу с режиссером Аканом Сатаевым в качестве сценариста спортивной драмы «Боксер».

В 2022 году сыграла роль супруги главного героя Арзу казахстанской драмы Адильхана Ержанова «Голиаф».

В 2022 году стала победительницей конкурса Mrs. Globe Kazakhstan-2022.

в этот день также родился:

118 лет назад (1904-1998) родился БАДЫРОВ Капан Оралулы - актер и режиссер-постановщик, народный артист Казахстана, один из основоположников казахского театра.

Фото: instagram.comnovoetv

Уроженец Костанайской области. Среди ролей: Еркебулан («Қызыл сұңқарлар» С. Сейфуллина), Науан Хазирет, Амангельды («Ақан сері - Ақтоқты», «Амангельды» Г. Мусрепова), Жомарт («Миллионер» Г. Мустафина), профессор Мамлюк («Профессор Мамлюк» Ф. Вольфа), Бекболат («Майдан» Б. Майлина), Толе би («Ант» Т. Ахтанова), М. Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева), Отелло («Отелло» У. Шекспира).

В полной мере талант актера раскрылся в драматургии М. Ауэзова. Сыграл в 21-й пьесе писателя. В 1952 году за роль Абая в инсценировке «Абай» ему присуждена Государственная премия СССР. Как режиссер поставил пьесу «Жолбарыс» А. Абишева. В кино сыграл роли: Каратай («Амангельды»), Айдар, Сырттан («Абай әні»), Кореген («Алып туралы аңыз»), Сарсен («Пути жизни»).

Автор книг «Өткендер мен өткелдер», «Естен кетпес есімдер», «Театр - моя судьба».

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Дружбы народов».