Алаколь, Алматы и Актау – топовые направления лета по Kids go free

С начала года по программе Kids go free уже 1700 детей слетали бесплатно по семейным туристским пакетам внутри страны. Это позволило около 800 семьям сэкономить 74 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ».

Казахстанскими туроператорами только на летний отдых реализовано более 600 туристских пакетов.

Самое востребованное направление этого лета – побережье озера Алаколь. В этот курортный край по организованным турпакетам приехали отдыхать порядка 300 семей с более чем 600 детьми. А самым популярным авиамаршрутом назван рейс Астана – Урджар – Астана, по которому отправились на отдых больше половины всех заявок из столицы.

Примечательно, что отдых в этом направлении выбирают в среднем семьи с тремя детьми. Отметим, что реализованы также турпакеты для семей с шестью, семью и даже с девятью детьми.

Решающую роль в пользу выбора данного направления сыграло возобновление работы аэропортов Урджара и Ушарала. Напомним, в прошлом году воздушные гавани этих населенных пунктов находились на реконструкции.

Вторым по значимости направлением отдыха по Kids go free стал город Алматы. Отдых в Алматинском горном кластере выбрали более 150 семей. Самые частые гости в эту дестинацию – астанинские семьи или порядка 40% всех туристских пакетов.

В почетную тройку лидеров по программе входит побережье Каспийского моря. Здесь отдохнуло более 100 семьей, воспользовавшись программой. В том числе 65% казахстанских туристов, приехавшие в Актау, выбрали отдых по системе «all inclusive». Самым массовым в курортный край стал авиамаршрут Астана – Актау – Астана.

Отечественные туркомпании в этом году заработали 400 миллионов тенге на проданных турах. При этом отметим, что каждый вложенный один тенге от государства сгенерировал дополнительные пять тенге в экономику.