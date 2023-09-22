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    13:34, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Госорган незаконно приостановил выплату субсидий аграрию в СКО

    прокуратура
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области прокуроры выявили незаконное приостановление управлением сельского хозяйства выплат субсидий на сумму свыше 2 млрд тенге, передает корреспондент МИА "Казинформ".

    По информации пресс-службы надзорного органа, решения государственных органов, по которым приостановили выплату субсидий, отменены по актам прокурорского надзора.

    - Должностные лица привлечены к ответственности, права предпринимателя восстановлены путем выплаты субсидии на сумму 948 млн тенге. По оставшейся сумме работа по выплате продолжается, - сообщили в прокуратуре.

    С начала года прокуратура защитила права 2 214 предпринимателей. За этот период внесено 186 актов надзора, привлечены к ответственности 14 лиц, отменены 787 незаконных правовых актов, 90 ограничительных мер и 162 постановления по делам об административных правонарушениях, пресечены три незаконных проверки, возмещено свыше 1 млрд тенге.

    Теги:
    Прокуратура Северо-Казахстанская область
    Автор
    Олеся Жуковень
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