Налог на премиальный алкоголь вырастет в Казахстане в тысячу раз

В Казахстане планируется увеличить налог на премиальный алкоголь в тысячу раз с введением нового Налогового кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров напомнил, что налог на роскошь предусмотрен для казахстанцев, имеющих яхты, самолеты, дорогостоящие автомобили, недвижимость.

«Также он будет накладываться на премиальный алкоголь. Мы увеличим его в тысячу раз. Представьте себе, например, Macallan (бренд виски – прим.ред.) 50-летней выдержки, который стоит семь млн тенге. Сейчас акциз на него 700 тенге. Сейчас мы увеличим его в тысячу раз и составит примерно 10% от стоимости», - объяснил министр.

По его словам, налог на роскошь касается определенной прослойки, которая не имеет большой доли в структуре населения.

Ранее сообщалось, что в собственности казахстанцев находится 490 яхт.

Напомним, Министерство национальной экономики опубликовало консультативный документ нового Налогового кодекса. В документе предлагается увеличить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС), изменить порядок расчета подоходных налогов для компаний (КПН) и граждан (ИПН), земельного налога, а также отменить транспортный налог для автомобилей с небольшим объемом двигателя.

Сегодня министр также объяснил, зачем было предложено упразднение налога на транспорт.