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    10:20, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Курс тенге к доллару побил антирекорд за 9 месяцев

    Курс тенге к доллару побил антирекорд за 9 месяцев
    Фото: МИА "Казинформ"

    Официальный курс доллара на 20 сентября, установленный Нацбанком, составил 471,45 тенге. Это самый высокий курс с 12 декабря 2022 года. Психологическую отметку в 470 тенге американская валюта в последний раз преодолевала 22 декабря 2022 года, передает со ссылкой на DATA HUB МИА "Казинформ".

    Курс евро на завтра установлен на уровне в 503,93 тенге, что стало максимумом более чем за 7 месяцев, с 3 февраля.

    Курс рубля составляет 4,9 тенге. Здесь о рекорде за продолжительное время речи не идет: дороже российская валюта в прошлый раз стоила всего около месяца назад, 21 августа. Ситуация объясняется тем, что сам рубль примерно с июля демонстрирует высокую волатильность по отношению как к тенге, так и к «твердым» доллару и евро.

    Теги:
    Экономика
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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