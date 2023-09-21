Вакцинация против гриппа начнется с 1 октября в Карагандинской области

С 1 октября в Карагандинской области начнут вакцинировать против гриппа. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель службы общественного здоровья Управления здравоохранения Карагандинской области Нуркен Тукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для иммунизации населения закуплено 173 тысячи доз противогриппозной вакцины «Гриппол +».

Инактивированная вакцина «Гриппол +» произведена в России и содержит штаммы вируса гриппа подтипов А (H1N1 и H3N2) и В.

«В первую очередь иммунизации подлежат медработники, дети, состоящие на диспансерном учёте в медорганизациях, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, беременные и лица старше 60 лет. Также вакцинации подлежат люди, подверженные более тяжёлому течению гриппа из-за основного заболевания», – сказал руководитель службы общественного здоровья Управления здравоохранения Карагандинской области Нуркен Тукеев.

Кампания вакцинации продлится до конца ноября.

Спикер напомнил, что грипп опасен серьезными осложнениями. Нередко у переболевших обостряются и хронические заболевания.