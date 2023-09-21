Чиновники в райцентре СКО незаконно выплатили подрядчику 87 млн тенге

В Северо-Казахстанской области прокуроры вернули в доход государства 87 млн тенге, выплаченные подрядчику за работы, которые не были выполнены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках.

- Должностные лица отдела жилищно-коммунального хозяйства Мамлютского района вопреки требованиям Закона «О государственных закупках» по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровке произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены. По акту прокурорского надзора и рекомендациям Совета по этике руководителя отдела за дискредитацию государственной службы уволили. Необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе.

Ход строительства объекта прокуратура взяла на контроль.