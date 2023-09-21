РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Чиновники в райцентре СКО незаконно выплатили подрядчику 87 млн тенге

    чиновник подрядчик уволен
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области прокуроры вернули в доход государства 87 млн тенге, выплаченные подрядчику за работы, которые не были выполнены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках.

    - Должностные лица отдела жилищно-коммунального хозяйства Мамлютского района вопреки требованиям Закона «О государственных закупках» по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровке произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены. По акту прокурорского надзора и рекомендациям Совета по этике руководителя отдела за дискредитацию государственной службы уволили. Необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе.

    Ход строительства объекта прокуратура взяла на контроль. 

    Теги:
    Прокуратура Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!