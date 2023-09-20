Хантер Байден не признает себя виновным по обвинению в хранении оружия

Сын президента США Джо Байдена, Хантер, не признал себя виновным по трем уголовным обвинениям, связанным с покупкой оружия, которую он совершил в 2018 году, сообщил его адвокат, передает со ссылкой на BBC News МИА «Казинформ».

В письме судье адвокат Байдена Эбб Лоуэлл подтвердил, что его клиент не признает свою вину и попросил провести первоначальную явку в суд дистанционно.

На прошлой неделе Байдену было предъявлено обвинение в хранении оружия, которое он приобрел несколько лет назад, солгав при заполнении формы для покупки оружия.

Если его признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

53-летний мужчина "откажется от оглашения обвинительного заключения, которое состоит всего из нескольких страниц и может быть легко зачитано на видеоконференции", - написал Лоуэлл в двухстраничном судебном документе во вторник.

«Господин Байден также заявит о своей невиновности, и нет причин, по которым он не может произнести эти два слова посредством видеоконференции», — отметил адвокат, добавив, что «минимизирует ненужную нагрузку на правительственные ресурсы и нарушение работы здания суда и центра города» со стороны сотрудников Секретной службы, сопровождающих Байдена.

Обвинения против Байдена были выдвинуты в октябре 2018 года, когда он боролся с зависимостью от кокаина после того, как его брат Бо умер от рака мозга.

Он купил револьвер Colt Cobra в октябре 2018 года, примерно через два месяца после очередного прохождения реабилитации. Байден якобы солгал в федеральной форме заявления на огнестрельное оружие, что в то время не употреблял запрещенные наркотики, за что теперь ему грозят два уголовных преступления, наказуемые сроком до 10 лет каждое.