РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:25, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Хантер Байден не признает себя виновным по обвинению в хранении оружия

    Хантер Байден не признает себя виновным по обвинению в хранении оружия
    Кадр из видео CNN

    Сын президента США Джо Байдена, Хантер, не признал себя виновным по трем уголовным обвинениям, связанным с покупкой оружия, которую он совершил в 2018 году, сообщил его адвокат, передает со ссылкой на BBC News МИА «Казинформ».

    В письме судье адвокат Байдена Эбб Лоуэлл подтвердил, что его клиент не признает свою вину и попросил провести первоначальную явку в суд дистанционно.
    На прошлой неделе Байдену было предъявлено обвинение в хранении оружия, которое он приобрел несколько лет назад, солгав при заполнении формы для покупки оружия.

    Если его признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

    53-летний мужчина "откажется от оглашения обвинительного заключения, которое состоит всего из нескольких страниц и может быть легко зачитано на видеоконференции", - написал Лоуэлл в двухстраничном судебном документе во вторник.

    «Господин Байден также заявит о своей невиновности, и нет причин, по которым он не может произнести эти два слова посредством видеоконференции», — отметил адвокат, добавив, что «минимизирует ненужную нагрузку на правительственные ресурсы и нарушение работы здания суда и центра города» со стороны сотрудников Секретной службы, сопровождающих Байдена.

    Обвинения против Байдена были выдвинуты в октябре 2018 года, когда он боролся с зависимостью от кокаина после того, как его брат Бо умер от рака мозга.
    Он купил револьвер Colt Cobra в октябре 2018 года, примерно через два месяца после очередного прохождения реабилитации. Байден якобы солгал в федеральной форме заявления на огнестрельное оружие, что в то время не употреблял запрещенные наркотики, за что теперь ему грозят два уголовных преступления, наказуемые сроком до 10 лет каждое.

    Теги:
    Мировые новости США
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!