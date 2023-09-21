Данияр Жаналинов назначен заместителем акима Кызылординской области

Заместителем акима Кызылординской области назначен Данияр Жаналинов, экс-председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает со ссылкой на пресс-службу акимата региона МИА "Казинформ".

Жаналинов Данияр Еренгалиевич родился в 1975 году, в с.Карабулак, Ескельдинского района Алматинской области. Образование высшее. В 1998 году окончил Казахскую академию транспорта по специальности «инженер экономист».

Трудовую деятельность начал в 2000 году налоговым инспектором налогового аудита юридических лиц, отдел аудита Налогового комитета по Алматинской области, г.Талдыкорган. С июля 2002 года по июнь 2003 года – ведущим налоговым инспектором отдела организации аудита физических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г.Талдыкорган. С июня 2003 года по январь 2008 года – главным налоговым инспектором отдела аудита физических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган. С января 2008 года по июль 2008 года – начальником отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по Алматинской области, г. Талдыкорган.

С июля 2008 года по май 2010 года занимал должность заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области, г. Талдыкорган.

С мая 2010 года по март 2012 года – начальником Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана. С марта 2012 года по октябрь 2014 года – руководителем Управления крупных налогоплательщиков Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана.

С октября 2014 года по ноябрь 2014 года – назначен руководителем Управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана. С ноября 2014 года по июль 2018 года – назначен руководителем Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С июля 2018 года по август 2021 года – руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, г. Актау.

С августа 2021 года по август 2022 года назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, г. Нур-Султан.

С августа 2022 года по настоящее время занимает должность председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2009 году награжден нагрудным знаком «Салық қызметінің үздігі», в 2012 году - юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», в 2016 году - награжден нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші», в 2018 году - медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2019 году - нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», в 2021 году – юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл».