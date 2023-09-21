Могут ли 5 стран Центральной Азии создать свой собственный Союз - эксперт

Ведущие казахстанские и американские эксперты представили результаты своих исследований в рамках программы «Kazakhstan Futures» Общества Оксус по Центральной Азии в Назарбаев Университете. Одной из тем обсуждения стала возможность создания нового Союза из пяти стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общество Оксус - это базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация, занимающаяся содействием академическому обмену между Центральной Азией и остальным миром. В феврале этого года организация выпустила программу «Kazakhstan Futures», объединив экспертов, изучающих проблемы стран ЦА. Цель - улучшить отношения между США и Казахстаном.

В своем выступлении ректор Назарбаев Университета, доктор Илесанми Адесида подчеркнул важность данной программы.

«Наш университет ведет работу по многим направлениям, в том числе по созданию лидеров для Казахстана, которые будут формировать будущее страны. Я думаю, что здесь есть определенный пробел, который эксперты пытаются заполнить - это исследования, направленные на этот регион и страну с международной точки зрения. Нам нужно достигнуть этой миссии для того, чтобы Центральная Азия была на передовой в обсуждениях всего мира, чтобы Казахстан, Таджикистан, Туркменистан узнавали во всем мире», - сказал доктор Илесанми Адесида.

В рамках этой программы ассистент профессора Высшей школы государственной политики Назарбаев университета Жанибек Арынов совместно с казахстанским и американским исследователями провел анализ сотрудничества стран ЦА.

«Мы увидели хорошие тенденции в увеличении динамики и сотрудничества между странами ЦА. Центральная Азия - это наименее связанный регион в мире. У нас в прошлом были все эти нарративы касательно большой игры разных супердержав, интересы которых сталкиваются здесь. А у стран ЦА есть попытки балансировать эти большие силы, но нет надлежащих мощностей для противостояния давлению», - считает Жанибек Арынов.

Исследователь также отметил, что на протяжении последних 7 лет в обществе обсуждается возможность создания нового Союза из пяти стран Центральной Азии, подобный Европейскому союзу.

«Есть очень много вопросов, нужно продолжать сотрудничать. Если динамика будет продолжаться, через 15-20 лет вполне возможно будет создать такую организацию. Но если говорить о пяти ближайших годах, то я не предвижу такого, не могу сказать, что такое может произойти. У нас есть полуформальные соглашения, например, по Аральскому морю в Душанбе было подписано соглашение. Я думаю, вот такие платформы - это только начало. Европейский Союз - для меня лучший пример. Я восхищаюсь этой моделью. Но опять же ЕС создавался не за ночь. У них тоже ушло несколько десятилетий. Они начинали с кодексов, и вот до чего дошли», - высказался исследователь.

Отметим, что программа «Kazakhstan Futures» реализуется при поддержке Отдела публичной дипломатии Посольства США в Казахстане.