МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о городе Целиноград.

20 марта 1961 года Акмолинск переименован в Целиноград как центр всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирской целины, являясь центром Целинного края, который имел всесоюзное значение в обеспечении страны зерном.

В Целинограде ранее действовал крупнейший в Казахстане завод сельскохозяйственных машин — ПО «Целинсельмаш», а также завод «Казахсельмаш» (бывший завод имени 50-летия СССР), специализировавшийся на производстве сельскохозяйственных машин для районов, подверженных ветровой эрозии.

С 1960-х годов развернулись большие строительные работы. По генеральному плану 1961—62 годов (главный архитектор проекта Г. Я. Гладштейн) на свободных землях на юго-востоке города созданы новые жилые районы, застроенные многоэтажными домами по типовым проектам.