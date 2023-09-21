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    08:00, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Целиноград

    историческое фото столицы
    Фото: МИА «Казинформ»

    МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о городе Целиноград. 

    20 марта 1961 года Акмолинск переименован в Целиноград как центр всесоюзного освоения североказахстанской и южносибирской целины, являясь центром Целинного края, который имел всесоюзное значение в обеспечении страны зерном.

    В Целинограде ранее действовал крупнейший в Казахстане завод сельскохозяйственных машин — ПО «Целинсельмаш», а также завод «Казахсельмаш» (бывший завод имени 50-летия СССР), специализировавшийся на производстве сельскохозяйственных машин для районов, подверженных ветровой эрозии.

    С 1960-х годов развернулись большие строительные работы. По генеральному плану 1961—62 годов (главный архитектор проекта Г. Я. Гладштейн) на свободных землях на юго-востоке города созданы новые жилые районы, застроенные многоэтажными домами по типовым проектам.

    Теги:
    фото из истории
    Автор
    Артем Волков
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