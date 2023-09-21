Зависимостью Жамбылской области от кыргызского электричества недоволен депутат

Депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков поднял проблемы электроснабжения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В рамках формирования администрацией Жамбылской области республиканского бюджета на 2024-2026 годы в центральные государственные органы поданы бюджетные заявки по 163 бюджетным инвестиционным проектам на общую сумму 129 миллиардов тенге. Однако ряд неотложных вопросов остался без финансирования, - сказал Бекболат Орынбеков в своем депзапросе на заседании Сената.

Особое внимание сенатор уделил проблемам с электроснабжением сел Меркенского района, а также погранзастав «Жаугаш Батыр» и «Каратау», где жители села вынуждены пользоваться электричеством из Кыргызстана и платить им за это по высокому тарифу.