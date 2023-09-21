Зависимостью Жамбылской области от кыргызского электричества недоволен депутат
Депутат Сената Парламента РК Бекболат Орынбеков поднял проблемы электроснабжения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- В рамках формирования администрацией Жамбылской области республиканского бюджета на 2024-2026 годы в центральные государственные органы поданы бюджетные заявки по 163 бюджетным инвестиционным проектам на общую сумму 129 миллиардов тенге. Однако ряд неотложных вопросов остался без финансирования, - сказал Бекболат Орынбеков в своем депзапросе на заседании Сената.
Особое внимание сенатор уделил проблемам с электроснабжением сел Меркенского района, а также погранзастав «Жаугаш Батыр» и «Каратау», где жители села вынуждены пользоваться электричеством из Кыргызстана и платить им за это по высокому тарифу.
- Жители села Жаугаш Батыр обеспечиваются электроэнергией из соседней Кыргызской Республики по средней цене 90-100 тенге за 1 кВт/ч. В то время, как цена местного поставщика «Жамбыл Жарык Сауда-2030» составляет 16 тенге за 1 кВт/ч. Это вызывает недовольство местного населения. В случае строительства объектов электроснабжения, помимо устранения зависимости от электроэнергии из Кыргызской Республики, будет положительно решена и проблема электроснабжения стратегически важных пограничных застав «Жаугаш Батыр» и «Каратау», - отметил депутат.