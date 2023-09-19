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    19:14, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    2,5 тонны наркотиков выявили за пять дней в странах ОДКБ

    Наркотики, спецоперация, полиция
    Фото: ДП Туркестанской области

    В Алматы подведены итоги очередной фазы международной антинаркотической операции Организации Договора о коллективной безопасности «Канал-Перехват», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Спецоперация проведена на территории государств-членов ОДКБ с размещением Международного координационного штаба в Алматы на площадке ЦАРИКЦ с участием всех компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков ОДКБ. Основными задачами операции «Канал- перехват» определены пресечение каналов поступления новых психоактивных веществ, отработка взаимодействия стран-партнеров при противодействии контрабанде опиатов из Афганистана, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

    С учетом интересов нашей страны в число задач операции включены противодействие заготовкам дикорастущей конопли в Жамбылской области и незаконному культивированию конопли в южных регионах.

    В качестве наблюдателей в работе Координационного штаба выступили представители Сил охраны правопорядка Ирана, Министерства общественной безопасности Китая, Управления ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитеррористической структуры ШОС, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, ЦАРИКЦ и других международных организаций.

    Итоги антинаркотической операции обсуждены на совещании под председательством заместителя министра внутренних дел Казахстана Кайрата Сунтаева с участием заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, председателя Координационного совета организации – заместителя министра внутренних дел России Андрея Храпова, руководителей компетентных органов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    Как подчеркнул в своем выступлении Кайрат Сунтаев, спецоперация является одним из ключевых мероприятий по борьбе с устойчивыми преступными группами, имеющими транснациональные связи. Такие совместные учения помогают отработать тактическое взаимодействие наркоборцов разных стран в выявлении и пресечении наркопотоков через территории своих государств.

    По итогам пяти дней спецоперации на территории государств-членов ОДКБ выявлено более 900 наркопреступлений, изъято 2,5 тонны наркотиков, в том числе 19,5 кг героина, 856 кг опия, 560 кг гашиша, 240 кг марихуаны и 248 кг «синтетики». Обнаружено и изъято около 2800 единиц боеприпасов и 48 единиц оружия. Ликвидировано пять нарколабораторий. К ответственности привлечен 561 человек.

    На территории Казахстана в операции была задействована вертолетная техника Национальной гвардии, беспилотные летательные аппараты и автотранспорт повышенной проходимости. Для перекрытия путей и каналов транспортировки наркотиков созданы совместные мобильные группы.

    «Правоохранительными и специальными органами Казахстана возбуждено 94 уголовных дела, в том числе по 17 фактам контрабанды. Из незаконного оборота изъято 455 кг различных наркотических средств, в том числе 53 грамма героина, 173 кг марихуаны, 2,2 кг гашиша, 18 кг «синтетики». Ликвидировано три нарколаборатории. К ответственности привлечен 147 человек. При подведении итогов всеми участниками дана высокая оценка организации проведения операции «Канал-перехват».

     

    Теги:
    Жамбылская область Борьба с наркотиками ОДКБ МВД РК
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