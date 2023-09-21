В одноблочном режиме работает Жамбылская ГРЭС

Только один энергоблок из шести работает сейчас на находящейся близ Тараза Жамбылской ГРЭС имени Т.И. Батурова, обеспечивающей электроэнергией южный регион страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинформ"

Сегодня АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова» усиленно готовится к предстоящему отопительному сезону. На предприятии надеются, что прогнозное поступление по водным артериям из соседнего Кыргызстана охлаждающей воды, от которой зависит работа станции, будет исполнено.

По словам руководителя облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайбергена Корганбаева, в сентябре ГРЭС работает в одноблочном режиме с нагрузкой 120 МВт.

«По информации Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», прогнозный баланс поступления воды по каналу Аса - Талас составляет на октябрь от 4 до 8 кубометров в секунду, на ноябрь и декабрь - до 11 кубов. По основному руслу реки Талас прогнозное поступление охлаждающей воды составит 1,5 - 2 кубометра в секунду. На основании прогнозного объема поступления воды генерация будет напрямую зависеть от фактически поставляемой воды и температуры наружного воздуха. Поэтому Жамбылская ГРЭС планирует работать в октябре в двухблочном режиме, в ноябре и декабре – в трех- и четырехблочном», - пояснил Кудайберген Корганбаев.

Остановок работы энергоблоков Жамбылской ГРЭС в ходе предстоящего отопительного сезона не планируется, заверил руководитель ведомства.

Как сообщалось, уровень износа оборудования электростанции снизился с 30,4% до 25% после капитального ремонта энергоблока №5 и текущего ремонта энергоблока №1.

АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова» введена в эксплуатацию в 1964 году, работает на газе, при этом резервное топливо - мазут. Основным видом деятельности предприятия является производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии. На станции установлено шесть энергоблоков суммарной мощностью 1 230 МВт, работают 578 человек, средняя зарплата свыше 400 тысяч тенге.

Жамбылская ГРЭС обеспечивает, потребителей, в основном, южной зоны – в первую очередь Жамбылская область, Кызылорда, Шымкент, покрывая дефицит электроэнергии, возникающий в южных регионах в осенне-зимний период. В Единой энергетической системе юга Казахстана, кроме Жамбылской ГРЭС, нет резерва мощности.