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    11:55, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан ограничит экспорт угля

    Меры по ограничению экспорта угля разрабатывают в Казахстане
    Фото: МИА "Казинформ"

    Для максимального обеспечения населения Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом и в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля. В чем суть действий - наших и Правительства в целом? К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно, для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.

    Вместе с тем министр уточнил, какова на сегодня обеспеченность углем на коммунально-бытовые нужды.

    «На данный момент планы по углю, это 9,1 млн тонн твердого топлива на коммунальные и социально-бытовые нужды. Сейчас мы пока выполняем план на 28,3% и будем продолжать эту работу», - пояснил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Правительство РК Отопительный сезон Уголь
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