Казахстан ограничит экспорт угля

«Мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом и в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля. В чем суть действий - наших и Правительства в целом? К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно, для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.