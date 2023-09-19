Казахстан ограничит экспорт угля
Для максимального обеспечения населения Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля. Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы ввели ограничения по вывозу угля из страны автомобильным транспортом и в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля. В чем суть действий - наших и Правительства в целом? К сожалению, у нас были случаи, когда социальный уголь вывозился из страны – куплен он был дешево, но продавался по экспортным ценам. Соответственно, для того, чтобы максимально обеспечить население Казахстана углем для коммунально-бытовых нужд, для бытовых нужд, для домохозяйств, мы вынуждены вводить меры по ограничению вывоза угля, чтобы наш социальный уголь не уходил на экспорт», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Правительстве.
Вместе с тем министр уточнил, какова на сегодня обеспеченность углем на коммунально-бытовые нужды.
«На данный момент планы по углю, это 9,1 млн тонн твердого топлива на коммунальные и социально-бытовые нужды. Сейчас мы пока выполняем план на 28,3% и будем продолжать эту работу», - пояснил Канат Шарлапаев.