Дефицита нет: на тупиках Кокшетау имеется 13280 тонн угля

В Кокшетау на 21 сентября на тупиках города имеется 13280 тонн угля. Такую информацию предоставили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе акимата областного центра.

В некоторых пабликах города Кокшетау были опубликованы жалобы горожан на отсутствие угля на тупиках областного центра.

Вчера поступил уголь, 5 вагонов, но уже до 10:00 утра его разобрали, для своих оставляют лишь угольный шлак. И это в стране, где запасы угля на 3-м месте среди стран СНГ и на 1-м месте по добыче угля. Отдаем весь уголь на экспорт, а свои потребности закрыть не можем, - возмутился житель Кокшетау.

Между тем, в пресс-службе акимата города Кокшетау заверили, что ситуация по наличию угля в областном центре стабильная. Так, на 21 сентября на тупиках города имеется 13 280 тонн угля, из них марки Шубаркуль – 8 070 тонн, Каражыра – 4 590 тонн, Майкуба – 420 тонн, «Богатырь» - 200 тонн.

В ведомстве также поделились информацией о наличии угля в разрезе угольных тупиков, а также расценках.

Так, ИП «Касымов» реализует уголь марки «Шубаркуль» в объеме 4 500 тонн. Цена за 1 тонну - 16700 тенге.

«Уголь KZ» реализует уголь марки «Шубаркуль» в объеме 3 150 тонн по цене 16750 тенге. В ИП «Calypso» имеется 360 тонн угля марки «Шубаркуль» по цене 17500 тенге, 390 тонн угля «Қаражыра» по цене 16900 тенге, 230 тонн угля «Майкуба» по цене 16000 тенге. В ТОО «KZ – 2050» имеется 60 тонн угля марки «Шубаркуль» по 16000 тенге, 700 тонн «Қаражыра» по 16000 тенге, 50 тонн «Майкуба» по 15000 тенге, 200 тонн угля «Богатырь» по 13000 тенге.

«На двух точках ТОО «СЭУС» по городу имеется уголь марки «Қаражыра», в районе Хладокомбината – 1 000 тонн, по ул. Узкая колея, 3 – 2 500 тонн. Цена 16 000 - 16900 тенге. В ИП «Шаяхметов» имеется 140 тонн угля марки «Майкуба» по 15500 тенге», - резюмировали в ведомстве.