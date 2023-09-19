Премьер РК дал две недели министрам и акимам

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что сегодня для начала отопительного сезона стартовая готовность имеется. При этом есть ряд вопросов, требующих решения в течение двух недель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До начала отопительного периода осталось очень мало времени. В северных и восточных регионах, в зависимости от погоды, отопительный сезон может начаться и раньше срока. Как мы видим, на сегодняшний день для начала отопительного сезона стартовая готовность имеется», - сказал он во время заседания Правительства.

Премьер отметил риски по завершению в срок ремонта некоторых теплоисточников. На ТЭЦ-2 Темиртау ремонт котла 4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ еще не завершен плановый ремонт котла 4, а на котле 9 выполнено только 4% работ. С отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях.

«С учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона, это не должно повлиять на температурные показатели в домах», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он поручил акимам этих регионов совместно с Минэнерго проводить ежедневный мониторинг хода ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности.

На МАЭК, по словам главы Кабмина, запланированный капитальный ремонт энергоблока 3 перенесен на 2024 год, ведется аварийный ремонт энергоблока 2. Акимату региона необходимо держать на особом контроле завершение ремонтных работ и стабильность работы энергокомплекса.

По его данным, порядка 70% работ выполнено по теплосетям в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях, в городе Шымкенте.

Не завершены работы по подготовке ряда социальных объектов в Абайской, Атырауской областях и в столице. Алихан Смаилов распорядился ускорить эту работу.

На сегодняшний день в регионах накоплено угля только на 28% от плановых показателей. Поэтому необходимо значительно активизировать закуп регионами мазута и угля для коммунальных предприятий и населения. Министерству транспорта совместно с КТЖ надо в приоритетном порядке обеспечить транспортировку угля вагонами.

«Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы», - заключил Премьер-министр.

Ранее сообщалось о том, что Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев доложил о готовности к предстоящему отопительному сезону объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда.