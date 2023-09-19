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    11:26, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Премьер РК дал две недели министрам и акимам

    Премьер дал министрам и акимам две недели решить вопросы по отопительному сезону
    Фото: МИА "Казинформ"

    Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что сегодня для начала отопительного сезона стартовая готовность имеется. При этом есть ряд вопросов, требующих решения в течение двух недель, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «До начала отопительного периода осталось очень мало времени. В северных и восточных регионах, в зависимости от погоды, отопительный сезон может начаться и раньше срока. Как мы видим, на сегодняшний день для начала отопительного сезона стартовая готовность имеется», - сказал он во время заседания Правительства.

    Премьер отметил риски по завершению в срок ремонта некоторых теплоисточников. На ТЭЦ-2 Темиртау ремонт котла 4 продлевается до конца октября. На Жезказганской ТЭЦ еще не завершен плановый ремонт котла 4, а на котле 9 выполнено только 4% работ. С отставанием ведутся ремонтные работы на энергопредприятиях Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях.

    «С учетом низкой нагрузки в начале отопительного сезона, это не должно повлиять на температурные показатели в домах», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Он поручил акимам этих регионов совместно с Минэнерго проводить ежедневный мониторинг хода ремонтных работ и обеспечить в отопительный период необходимые тепловые мощности.

    На МАЭК, по словам главы Кабмина, запланированный капитальный ремонт энергоблока 3 перенесен на 2024 год, ведется аварийный ремонт энергоблока 2. Акимату региона необходимо держать на особом контроле завершение ремонтных работ и стабильность работы энергокомплекса.

    По его данным, порядка 70% работ выполнено по теплосетям в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях, в городе Шымкенте.

    Не завершены работы по подготовке ряда социальных объектов в Абайской, Атырауской областях и в столице. Алихан Смаилов распорядился ускорить эту работу.
    На сегодняшний день в регионах накоплено угля только на 28% от плановых показателей. Поэтому необходимо значительно активизировать закуп регионами мазута и угля для коммунальных предприятий и населения. Министерству транспорта совместно с КТЖ надо в приоритетном порядке обеспечить транспортировку угля вагонами.

    «Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеуказанные вопросы», - заключил Премьер-министр.

    Ранее сообщалось о том, что Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев доложил о готовности к предстоящему отопительному сезону объектов коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда.

    Теги:
    Алихан Смаилов Отопительный сезон
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