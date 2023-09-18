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    17:28, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Протесты против ископаемого топлива прошли в Нью-Йорке

    Рустем Кожыбаев
    Фото: Казинформ/Рустем Кожыбаев

    В преддверии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН тысячи людей собрались в центре Нью-Йорка, чтобы потребовать от президента США и других мировых лидеров обратить внимание на изменение климата и прекратить бурение новых нефтяных и газовых скважин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В воскресенье тысячи людей вышли на улицу Манхэттена призывая мировых лидеров отказаться от ископаемого топлива.

    Количество протестующих против изменения климата было самым большим после пандемии коронавируса. Участники приехали в Нью-Йорк со всей страны с самодельными плакатами. Это были работники здравоохранения и активисты по борьбе с ядерным оружием, монахи и имамы, профсоюзные лидеры и актеры, ученые и студенты.

    Необходимо отметить, что администрация Джо Байдена намерена сделать США углеродно-нейтральными к 2050 году. Выполнение данного пункта окажет влияние на электоральную поддержку Джо Байдена и в целом Демократической партии на предстоящих американских президентских выборах в 2024 году.

    Большинство представителей Республиканской партии выступают за расширение разведки и добычи нефти, угля и природного газа.

    Теги:
    Климат Америка Мировые новости США
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