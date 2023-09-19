Чудо близко: каковы шансы сборной Казахстана пробиться на ЕВРО-2024

Сборная Казахстана по футболу имеет вполне реальные шансы попасть в финальную часть ЕВРО-2024. О раскладах в группе «Н», где играют наши футболисты, и перспективах команды расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Что мы имеем

В группе «Н» квалификационного турнира к ЕВРО-2024 сыграно уже шесть туров, и картина здесь складывается очень любопытная. Первое место с 13-ю очками делят сборные Дании и Словении, а второе – национальные команды Финляндии и Казахстана, у которых по 12 баллов. Это говорит об упорной борьбе, которая скорее всего продлится до самого последнего тура.

Дебютный матч против Словении для нашей сборной вышел не совсем удачным – на своем поле при не самой плохой игре мы уступили балканцам со счетом 1:2. Зато потом последовало сразу три победы подряд – над Данией, Сан-Марино и Северной Ирландией соответственно. Конечно, среди этих побед выделяется виктория над записным фаворитом секстета – Данией. Мало кто мог предположить, что нашим футболистам удастся взять верх над скандинавами, еще и проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Но Асхат Тагыберген, Бахтиер Зайнутдинов и Абат Айымбетов совершили маленькое футбольное чудо, которое теперь навсегда останется в анналах футбольной истории.

«Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было — мы об этом с ребятами говорили. Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету, мы сами себе привезли эти два гола. Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону», - радовался победе главный тренер сборной Магомед Адиев.

Тот же Айымбетов выдал слаломный проход фактически с центра поля в стиле Месси и на последних минутах забил единственный мяч в ворота сборной Северной Ирландии, сотворив шедевр из ничего. Казалось, что нашим футболистам вполне по силам побороться и за первое место, но на смену мечтам пришла суровая реальность в виде очень организованной и хладнокровной командой Финляндии, поражение от которой отбросило нас сразу на четвертую строчку. Там мы пока и остались, несмотря на повторную победу над Северной Ирландией, поскольку и другие фавориты в лице Дании и Словении не дремали.

После поражения от Финляндии, один из лидеров команды Абат Аймбетов, который так и не сумел отличиться и был заменен после перерыва, пообещал, что команда будет играть против Северной Ирландии только на победу.

«Игра прошла не так, как мы задумывали, но в футболе бывает всякое, так что не опускаем головы и движемся дальше. Нас теперь ожидает следующая игра, и надеемся, что мы реабилитируемся перед болельщиками 10-го числа против Северной Ирландии. Сборная Финляндии — это очень качественная команда, которая всегда выступает хорошо. Игра с ними была сложной, они лидеры нашей группы. К сожалению, матч сложился не так, как мы хотели. Но мы не расстраиваемся, надеюсь, в следующем матче исправим свои ошибки. Особенное чувство - играть при своих болельщиках. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. В предстоящем матче будем играть только на победу. Потому что, мы играем дома. Приложим все усилия ради нашего народа», - сказал Аймбетов журналистам.

Надо сказать, слово свое он сдержал – Казахстан победил Северную Ирландию с минимальным счетом, хоть сам Аймбетов вышел только в самой концовке матча.

Итог – все равно пока четвертое место в группе, что неутешительно. При том, что впереди предстоят сложнейшие матчи на выезде против фаворитов секстета. С другой стороны, футболисты нашей сборной впервые набрали 12 очков, одержав четыре победы, чего не было еще никогда в футбольной истории страны.

Перспективы

Позади шесть игр, впереди остались четыре. И очень важно в этих матчах набрать максимально возможное количество баллов. Игру с Сан-Марино стоит рассматривать как хорошую возможность для трех очков, хотя и расслабляться, конечно, тоже не стоит. Помимо этой игры, казахстанцам предстоят три сложнейших выезда.

Самым тяжелым представляется гостевой матч в Копенгагене – несмотря на победу в первой игре, которые многие эксперты называют случайной, второй такой подвиг подопечным Адиева будет совершить очень сложно. Дания не зря изначально считалась фаворитом группы, это очень сыгранный коллектив, состоящий из высококлассных игроков, многие из которых играют в ведущих клубах Европы. Вратарь датчан Каспер Шмейхель по праву считается одним из лучших голкиперов Европы. Опытнейший защитник Симон Кьер играет в итальянском «Милане», а нападающий Андерс Хейлунн является едва ли не главной надеждой «Манчестер Юнайтед» на пути выхода из игрового кризиса. Датчане наверняка не забыли досаднейшее для них поражение в Астане, а потому горят желанием реваншироваться перед родными трибунами.

Что касается финнов и словенцев, то тут уже брать реванш любой ценой нужно нашим футболистам, иначе титанические усилия и невиданный доселе успех так и останутся временным достижением. Все три матча представляются очень сложными, ведь это наши прямые конкуренты за выход на Евро. Обе команды не обладают звездным составом в полном смысле этого слова, однако Словения, как и все сборные из бывшей Югославии, очень техничны и всегда готовы преподнести неприятный сюрприз. А главным козырем Финляндии является невероятная сыгранность во всех линиях и хладнокровие игроков в завершающей стадии атак. Поэтому сложно сказать, где «ястребам» будет сложнее. Кроме того, на их стороне большой международный опыт.

Теперь немного об очковом запасе: в настоящий момент у сборной Казахстана 12 очков, мы отстаем на 1 балл от Дании и Словении и по разнице мячей уступаем финнам. Нам жизненно необходимо, помимо Сан-Марино, победить хотя бы двух из прямых конкурентов за выход, в этом случае у нас будет 18 очков. Примерно та же задача стоит и перед остальными претендентами на попадание в финальную часть турнира. Фактически такой же сложный календарь и у словенцев, которым, помимо Казахстана, еще встречаться с Финляндией и Данией. Надеяться на то, что сборная Северной Ирландии сподобится отобрать очки у кого-то из наших конкурентов, излишне оптимистично. Тем не менее, надежда есть. Все-таки, домашние игры со Словенией и Финляндией были фактически равными, где нам не хватило совсем немного опыта и везения. Так что, если фортуна отдаст нам должок, то рассчитывать на победу в Любляне или Хельсинках можно вполне. Перед сборной Казахстана впервые замаячила возможность сыграть в финальной части ЕВРО, и мы не должны ее упускать.

Кроме того, есть дополнительный шанс пробиться на Евро через Лигу наций – наша сборная заняла первое место в своей группе, что дает право казахстанцам сыграть весной в плей-офф Лиги наций с другими победителями своих групп, и, в случае успеха, попасть на Евро в обход квалификации. Но — при одном условии: если стоящие выше казахстанцев в рейтинге команды не добьются права участвовать в финальном турнире чемпионата Европы через официальную квалификацию.