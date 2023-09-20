Барьеры только в голове – член Президентского молодежного кадрового резерва об отборочных испытаниях

Победитель отборочных испытаний в Президентский молодежный кадровый резерв 2019 года Жаннат Дубирова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о возможностях, которые появляются перед членом резерва.

Президентский молодежный кадровый резерв – это список претендентов из числа молодых казахстанцев, которые смогут проявить себя на управленческой позиции в государственном секторе. Для участия в отборочных испытаниях допускаются граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, с высшим образованием, опытом работы не менее 5 лет и наличием сертификата о владении государственным языком (не ниже уровня В1).

«Кандидаты проходят отбор в несколько этапов. По его результатам отбирают тех, кто успешно прошел математическое и логическое тестирование, а также продемонстрировал умение работать в команде, наличие управленческих и лидерских качеств. Одним из заданий было сформулировать «идею» в формате проекта и грамотно её защитить. Последний этап заключался в прохождении комиссии, где кандидатов также проверяли разными вопросами. Для того, чтобы успешно пройти все этапы, нужно быть профессионально подкованным», – поделилась Жаннат Дубирова.

Отбор проходит в 6 этапов, часть из которых проводится в онлайн-режиме. Длительность отборочных испытаний - около 4 месяцев, то есть с сентября по декабрь, каждые 2 года.

«Если честно, я усердно готовилась к первому этапу – решение математических и логических задач на время. Но, несмотря на мои переживания, я успешно справилась со всеми заданиями. Остальные этапы не представляли для меня никакой сложности, так как ведение проектов от идеи до их завершения – моя обычная работа. Презентация и работа в команде – это интересно», – отметила победительница отборочных испытаний 2019 года.

На участие в первом конкурсе на вступление в Президентский резерв её побудило желание работать на благо общества, и именно это является главным плюсом членства в Президентском молодежном кадровом резерве. Победа дает возможность получить должность на государственной службе.

«Президентский кадровый резерв предоставляет возможность социального лифта, то есть возможность занять управленческую позицию в государственном секторе. Ранее «вход» на государственную службу для занятия руководящей позиции был достаточно сложен для молодых кадров. Для меня конкурс стал потрясающим шансом попробовать себя в работе во благо общества. Думаю, что без кадрового резерва я бы не решилась пойти работать в госсектор. Но, как только сомнения развеялись, я поняла, что это именно то место, где я могу реализовать себя как специалист», – добавила Жаннат Дубирова.

Она отметила, что Президентский молодежный кадровый резерв также является площадкой для нетворкинга. 350 амбициозных, ярких, деятельных молодых людей из разных профессиональных сообществ знакомятся и вдохновляют друг друга на новые проекты, идеи и благоприятное сотрудничество. После прохождения испытаний, победители могут пройти специальные тренинги для того, чтобы развить необходимые в работе навыки.

«В первый год была активная образовательная программа, она выпала на период пандемии, поэтому все тренинги проходили онлайн. Для начала Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан провела опрос, чтобы узнать, какие компетенции интересно было бы изучить именно резервистам. Потом были проведены лекции по управлению временем, экономике и финансам, госуправлению, законодательству и другие», – сообщила член Президентского резерва Дубирова.

Ожидание назначения было недолгим, сказала член Президентского молодежного кадрового резерва. Резервистам поступало много предложений и точечно, то есть, с учетом специализации и в разные государственные органы.

«Я решилась пойти на госслужбу только в 2022 году, ждала интересного предложения. И оно было уже в апреле – по трансформации и цифровизации Бюро национальной статистики. В течение месяца прошло согласование и оформление», – рассказала молодой специалист.

Победительница, помимо работы, активно ведет аккаунты в социальных сетях и делится с аудиторией своим опытом.

«По моему мнению, каждый может принять участие. Многие мои подписчики в социальных сетях спрашивают о тестах, вопросах и других деталях, потому что тоже хотят участвовать в конкурсе. Я считаю, что барьеры только в голове, а значит нужно пробовать», – подытожила Жаннат Дубирова.

Сегодня она занимает должность заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. В 2008 году Жаннат Дубирова окончила Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева, бакалавр техники и технологии, а в 2015 Университет Манчестер в Великобритании и стала магистром информационных технологии и IT-менеджмента.