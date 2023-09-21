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    00:18, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 180 тысяч человек не могут получить медуслуги в Карагандинской области

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    За восемь месяцев этого года жители Карагандинской области перечислили в фонд медицинского страхования 41,2 млрд тенге. При этом в регионе остаются незастрахованными более 180 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из поступивших средств 23,5 млрд тенге – это отчисления работодателей за работников. С прошлого года они отчисляют по 3 % от фонда заработной платы. Еще 15,1 млрд тенге – взносы работников, которые отчисляют 2 % от зарплаты. Остальное – взносы ИП, частных структур и лиц, работающих по договорам ГПХ, самостоятельных плательщиков и плательщиков ЕСП. Удельный вес поступлений нашего региона в разрезе республики составляет 7,8 %.

    По состоянию на 1 сентября количество застрахованных граждан в области составило 955 383 человек, незастрахованных – 180 652.

    «Среди незастрахованных есть граждане, которые по тем или иным причинам не могут уплачивать взносы в фонд медстрахования, и, соответственно, их право на медпомощь ограничено перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Возможные механизмы их участия в системе ОСМС обсуждаются на различных уровнях. Необходимо усилить разъяснительную работу среди этой категории населения», – говорит директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

    Теги:
    Медстрахование Карагандинская область Здравоохранение
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