Более 180 тысяч человек не могут получить медуслуги в Карагандинской области
За восемь месяцев этого года жители Карагандинской области перечислили в фонд медицинского страхования 41,2 млрд тенге. При этом в регионе остаются незастрахованными более 180 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Из поступивших средств 23,5 млрд тенге – это отчисления работодателей за работников. С прошлого года они отчисляют по 3 % от фонда заработной платы. Еще 15,1 млрд тенге – взносы работников, которые отчисляют 2 % от зарплаты. Остальное – взносы ИП, частных структур и лиц, работающих по договорам ГПХ, самостоятельных плательщиков и плательщиков ЕСП. Удельный вес поступлений нашего региона в разрезе республики составляет 7,8 %.
По состоянию на 1 сентября количество застрахованных граждан в области составило 955 383 человек, незастрахованных – 180 652.
«Среди незастрахованных есть граждане, которые по тем или иным причинам не могут уплачивать взносы в фонд медстрахования, и, соответственно, их право на медпомощь ограничено перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Возможные механизмы их участия в системе ОСМС обсуждаются на различных уровнях. Необходимо усилить разъяснительную работу среди этой категории населения», – говорит директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.