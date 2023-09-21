Более 180 тысяч человек не могут получить медуслуги в Карагандинской области

За восемь месяцев этого года жители Карагандинской области перечислили в фонд медицинского страхования 41,2 млрд тенге. При этом в регионе остаются незастрахованными более 180 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из поступивших средств 23,5 млрд тенге – это отчисления работодателей за работников. С прошлого года они отчисляют по 3 % от фонда заработной платы. Еще 15,1 млрд тенге – взносы работников, которые отчисляют 2 % от зарплаты. Остальное – взносы ИП, частных структур и лиц, работающих по договорам ГПХ, самостоятельных плательщиков и плательщиков ЕСП. Удельный вес поступлений нашего региона в разрезе республики составляет 7,8 %.

По состоянию на 1 сентября количество застрахованных граждан в области составило 955 383 человек, незастрахованных – 180 652.