Что пишут СМИ Центральной Азии и официальные власти США о встрече в формате C5+1

18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, где он принял участие в саммите «Центральная Азия – США». Речь Главы государства, а также сама встреча лидеров стран ЦА и Президента США Джо Байдена, широко обсуждалась в иностранной прессе, передает МИА «Казинформ».

УзА

В Агентстве УзА сообщили, что в ходе встреч лидеров стран Центральной Азии и президента США Джо Байдена было обозначено стратегическое значение для развития всего региона приоритетные направления сотрудничества, как усиление торгово-инвестиционной деятельности, налаживание проектного сотрудничества, развитие транспортных коридоров в регионе, продвижение «зеленой повестки», обеспечение прав человека и гендерного равенства, расширение образовательных программ, содействие мирному урегулированию в Афганистане.

На саммите отмечалось, что созданный восемь лет назад в городе Самарканде формат «С5+1» стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога, развития продуктивного взаимодействия во всех областях между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки.

Фото: из открытых источников

Подчеркивая, исключительное участие Президента РК во встрече, в агентстве пишут, что Президент Казахстана выступил за развитие «Среднего коридора».

Далее лидер Казахстана отметил необходимость стабилизации системы глобальных институтов, сказав, что проблемы, которые стоят перед международным сообществом, не удастся решить без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН. По словам Президента Казахстана, голоса «средних держав» и всех развивающихся стран должны быть услышаны в Совете.

Фото: из открытых источников

КАБАР

В официальных СМИ Кыргызстана встреча высокого уровня тоже не осталась незамеченной. Президент Садыр Жапаров отметил, что между сторонами расширяется повестка дня и круг обсуждаемых вопросов. Сотрудничество с Соединенными Штатами, в том числе в рамках формата С5+1, является одним из важных направлений внешней политики страны.

Он также подчеркнул, что невозможно обсуждать вопросы региональной безопасности в Центральной Азии в отрыве от ситуации в Афганистане. В этой связи выразил заинтересованность кыргызской стороны в мире и стабильности в Афганистане и поддержании добрососедских отношений с этой страной.

ХОВАР

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон тоже принял участие и выступил на встрече глав государств Центральной Азии и США.

На официальном информагентстве Таджикистана ХОВАР отметили, что в ходе своих выступлений руководители стран Центральной Азии внесли ряд предложений по важным вопросам повестки дня заседания и дальнейшему укреплению плодотворного сотрудничества государств-участников мероприятия.

Лидер нации Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что результаты сегодняшней встречи будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в формате «Центральная Азия — Соединенные Штаты Америки».

Он заявил, что Таджикистан полностью поддерживает усилия стран по развитию сотрудничества в сферах экономики, транспорта, связи, воды и энергетики, по другим актуальным вопросам устойчивого развития.

Хроника Туркменистана

На данном ресурсе также тоже широко освещалась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил выработать Стратегию глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

Также издание особо подчеркнуло обсуждение главы США и стран ЦА борьбу с терроризмом и возможности для инвестиций.

The White House

На сайте Белого дома опубликовали статью о встрече глав государств в формате «C5+1».

Как пишет пресс-служба Белого дома, стороны обсудили вопросы безопасности, региональной торговли и инвестиций, а также вопросы поддержки гражданского общества.

Глава США Джозеф Байден рассказал об увеличении финансовой поддержки стран ЦА для борьбы с терроризмом, о создании новой платформы для развития взаимодействия между частными компаниями США и стран региона, а также о поиске возможностей создания новых маршрутов поставок природных ресурсов и усилении энергобезопасности в долгосрочной перспективе.

Помимо этого, Байден выступил за дальнейшую поддержку гражданского общества, расширение экономических прав и возможностей женщин, а также призвал участников C5 + 1 сфокусировать внимание на обеспечении прав инвалидов.