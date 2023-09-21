Деятельность целлюлозно-бумажного комбината остановили после иска экологов в Караганде

Работу предприятия по производству картона остановили в Караганде. Сотрудники Департамента экологии Карагандинской области выявили, что комбинат соорудил котлован, который не получил заключение экологической экспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внеплановая проверка Департаментом экологии Карагандинской области была проведена на основании поступившего обращения от жительницы города.

Предприятие специализируется на производстве картона как из 100% первичных волокон древесной целлюлозы, так и с добавлением переработанной макулатуры.

«В ходе внеплановой проверки установлено, что на предприятии без положительного заключения государственной экологической экспертизы соорудили гидротехническое сооружение (котлован) площадью 200 м2, котлован используется для хранения оборотной воды, данное гидротехническое сооружение не соответствует нормам, которые необходимо соблюдать при строительстве котлована что является нарушением ст. 85. ст. 87 ст. 90 Экологического Кодекса РК, по которому усматривается признак административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.

По результатам проверки специалисты департамента выдали Предписание об устранении нарушений. Затем экологи подали исковое заявление о запрете эксплуатации объекта до получения разрешительной документации.

По результатам рассмотрения Специализированным межрайонным экономическим судом Карагандинской области было вынесено положительное решение по данному гражданскому делу. В итоге предприятие было закрыто.