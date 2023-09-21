Иран ужесточит закон о ношении хиджаба

Парламент Ирана принял законопроект, увеличивающий сроки тюремного заключения и штрафы для женщин и девушек, нарушающих строгий дресс-код страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Если законопроект будет одобрен Советом попечителей страны, девушкам и женщинам, одетым «ненадлежащим образом», будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Новый законопроект появился через год после смерти Махсы Амини, иранской девушки, которая была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб. 22-летняя Амини скончалась через несколько дней после задержания.

Ее смерть спровоцировала массовые протесты по всей стране и возмущение за ее пределами. Все большее число женщин и девочек вообще перестали покрывать волосы на публике, несмотря на возвращение полиции нравов на улицы и установку камер наблюдения.

Согласно иранскому законодательству, женщины и девушки должны покрывать волосы хиджабом и носить длинную, свободную одежду, скрывающую фигуру.

Сейчас тем, кто не соблюдает требования, грозит тюремное заключение сроком от 10 дней до двух месяцев или штраф в размере от 5 тысяч до 500 тысяч иранских риалов. Новый законопроект увеличит срок тюремного заключения до пяти - 10 лет, а штраф вырастет на сумму от 180 до 360 миллионов иранских риалов.

Законопроект также предлагает штрафы для тех, кто «пропагандирует наготу» или «высмеивает хиджаб» в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носят хиджаб или соответствующую одежду. В нем говорится, что любой человек, пропагандирующий нарушение дресс-кода «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, средствами массовой информации, группами или организациями», может быть заключен в тюрьму сроком от пяти до 10 лет.