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    15:25, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Иран ужесточит закон о ношении хиджаба

    Иран ужесточит закон о ношении хиджаба
    Фото: Pixabay

    Парламент Ирана принял законопроект, увеличивающий сроки тюремного заключения и штрафы для женщин и девушек, нарушающих строгий дресс-код страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Если законопроект будет одобрен Советом попечителей страны, девушкам и женщинам, одетым «ненадлежащим образом», будет грозить до 10 лет тюрьмы.

    Новый законопроект появился через год после смерти Махсы Амини, иранской девушки, которая была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб. 22-летняя Амини скончалась через несколько дней после задержания.

    Ее смерть спровоцировала массовые протесты по всей стране и возмущение за ее пределами. Все большее число женщин и девочек вообще перестали покрывать волосы на публике, несмотря на возвращение полиции нравов на улицы и установку камер наблюдения.

    Согласно иранскому законодательству, женщины и девушки должны покрывать волосы хиджабом и носить длинную, свободную одежду, скрывающую фигуру.

    Сейчас тем, кто не соблюдает требования, грозит тюремное заключение сроком от 10 дней до двух месяцев или штраф в размере от 5 тысяч до 500 тысяч иранских риалов. Новый законопроект увеличит срок тюремного заключения до пяти - 10 лет, а штраф вырастет на сумму от 180 до 360 миллионов иранских риалов.

    Законопроект также предлагает штрафы для тех, кто «пропагандирует наготу» или «высмеивает хиджаб» в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носят хиджаб или соответствующую одежду. В нем говорится, что любой человек, пропагандирующий нарушение дресс-кода «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, средствами массовой информации, группами или организациями», может быть заключен в тюрьму сроком от пяти до 10 лет.

    Теги:
    Иран Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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