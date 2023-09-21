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    19:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Заморозки ожидаются в Казахстане

    Заморозки ожидаются в Казахстане

    В ближайшие дни неустойчивый характер погоды все еще сохраняется на севере, востоке, юге, юго-востоке страны, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 21 сентября на юге, 21, 23 сентября на востоке, 21-22 сентября на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока - сильные осадки. Лишь на западе, северо-западе Казахстана, с влиянием Западного антициклона, ожидается погода без осадков. На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На севере, северо-западе и в центре страны ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

    Температура воздуха днем ожидается в западных областях республики повышение до 24-30 тепла, на северо-западе страны повышение до 15-27 тепла, на севере республики понижение до 10-16 тепла, в центре основной фон 10-23 тепла, на востоке понижение до 10-15 тепла, на юге повышение до 20-28 тепла, юго-востоке понижение до 12-22, в горных районах 2-10 тепла.

    Теги:
    Казгидромет Погода
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