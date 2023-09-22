Дни Медцентра УДП пройдут в Жамбылской области

Дни Медицинского центра УДП РК пройдут в Жамбылской области с 25 по 29 сентября. Высококвалифицированные врачи столичной больницы медцентра и центральной клинической больницы Алматы отправятся в регион, чтобы поделиться опытом с местными медиками и провести сложнейшие операции пациентам, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

Кроме того, своим наработанным опытом поделятся и сотрудники других подведомственных организаций Медицинского центра: Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра медицинских технологий и информационных систем, Лечебно-оздоровительного комплекса «Ок-Жетпес» и детского сада «Карлыгаш».

25 сентября в городской многопрофильной больнице г. Тараз пациентов будут консультировать и оперироватьзаместитель директора по хирургии БМЦ, врач высшей категории, нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев и заведующий Центром нейрохирургии ЦКБ, рентген-хирург Марат Саршаев.

В Жамбылском областном многопрофильном центре онкологии и хирургии работать будетзаведующая отделением онкохирургии ЦКБ, врач-онкохирург высшей категории Галия Хорошаш.

Фото: пресс-служба УДП РК

Здесь же пройдут семинары, на которых спикерами выступят:

доктор медицинских наук, заведующая лабораторией персонализированной геномной диагностики БМЦ Гульшара Абильдина; кандидат медицинских наук, главный онколог БМЦ Назар Сейдалин; заведующий отделением эндоскопии БМЦ, врач высшей категории Арсен Тусупбаев.



27 сентября в Городской многопрофильной больнице г. Тараз будут принимать пациентов врач-уролог высшей категории ЦКБ Шарафутдин Азизов и врач-гинеколог высшей категории Айгуль Турсунова.

Также здесь будут организованы обучающие семинары по разным направлениям медицины. Спикерами выступят:

заместитель директора по лечебной работе БМЦ, доктор медицинских наук, врач высшей категории, ассоциированный профессор БМЦ Раушан Карабаева ;

; контролер службы внутренного аудита ЦКБ, экономист здравоохранения Эльмира Забирова;

врач-реаниматолог высшей категории ЦКБ Айнур Карипжанова;

врач-терапевт высшей категории ЦКБ Элеонора Старцева ;

; Заведующая терапевтическом отделением №5 (нефрология) БМЦ Айжан Сарсембаева.

С начала года представители Медицинского центра уже посетили Актюбинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Атыраускую, Костанайскую области, а также г. Шымкент.

Дополнительная информация для представителей СМИ: +7 (7172) 74 97 00, +7 708 888 88 06