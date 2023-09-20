Крупную партию наркотиков пытались провезти в СКО

На въезде в Петропавловске полицейские задержали автомобиль, пассажир которого пытался провезти в город более 600 граммов синтетики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Ивана Терзиди, 624 грамма «синтетики» хватит, чтобы вовлечь в наркоманию почти две тысячи человек.

«Совместно с коллегами из Астаны задержали на КП «Южный» при въезде в Петропавловск автомобиль Toyota Alphard. У 52-летнего пассажира, жителя города, были обнаружены и изъяты три полимерных свёртка с комкообразным веществом бежевого цвета и характерный инвентарь «фасовщика», в который входили граммовые весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком α-PvP в особо крупном размере», - прокомментировал И. Терзиди.

Задержанного подозревают в работе «фасовщиком» на один из интернет-магазинов по распространению наркотиков.

Идет досудебное расследование по уголовной статье, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.