Можно ли будет выплаты детям из Нацфонда потратить на лечение

Выплаты детям из Нацфонда нельзя будет потратить на лечение. Об этом заявил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Долго обсуждали этот вопрос по лечению. И с Минздравом, Министерством национальной экономики, Минфином, общественностью, членами рабочей группы. Обсуждался вопрос, чтобы инвалиды 1 и 2 группы могли получить эти деньги на лечение. Но есть отдельная программа для этой категории граждан, по котором они ежемесячно получают пособия. Причем размер на 1 июля поднялся на 14,5%. Поэтому, учитывая, что есть отдельная программа для этой категории людей, в рамках данного законопроекта это не рассматривается, - сказал Берик Бейсенгалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.



На пленарном заседании Мажилиса было отмечено, что на специальные накопительные счета детей до достижения 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем дети смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка жилья или улучшение условий проживания допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».