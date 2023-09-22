​​Пресс-служба МИД РК вновь признана самой лучшей в Казахстане

Сегодня в рамках «Astana Media Week» по итогам голосования среди журналистов пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана вновь была удостоена награды в номинации «Самая лучшая пресс-служба среди государственных органов», передает МИА "Казинформ" со ссылкой на МИД РК.

Данная награда была вручена Министерством культуры и информации РК за результативную работу в сфере информации и связей с общественностью, а также за профессиональное выстраивание стратегических коммуникаций.

Пресс-служба Министерства иностранных дел уже четвертый раз является победителем в данной номинации – в 2017, 2018, 2022 и 2023 годах.



