Суицид подростка из-за травли в школе Астаны расследует полиция

Вчера во дворе одного из многоэтажных домов Астаны был обнаружен труп подростка. Полиция расследует дело по статье «Доведение до самоубийства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации он выпал из окна дома. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 105 части 3 Уголовного кодекса РК. Обстоятельства произошедшего выясняются. Просим придерживаться официальной информации. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат», - говорится в сообщении департамента полиции Астаны.

Согласно статье 105 части 3 Уголовного кодекса РК, доведение до самоубийства несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В столичном управлении образования также сообщили о проведении следственных мероприятий и выразили соболезнования семье погибшего.

В социальных сетях сообщается, что ученика столичной школы-гимназии № 17 унижали в школе.





