Мусорный коллапс грозит СКО: что делают власти
Новый год в Петропавловске может начаться с мусорного коллапса. Существующий полигон твердых бытовых отходов находится под угрозой закрытия. Какие меры принимают местные власти – в материале корреспондента МИА «Казинформ».
«Мусорная» проблема в регионе далеко не новая. Стихийные свалки, растущие, как грибы, по всей области, работающий с нарушениями полигон ТБО в Петропавловске, некачественный вывоз мусора и прочее – ситуация с каждым годом только обостряется.
Многострадальный полигон в Петропавловске
С прошлого года нависла вполне реальная угроза закрытия городского полигона, расположенного вблизи села Шаховское. Это основная свалка, куда вывозится мусор из Петропавловска. Из-за частых возгораний на полигон поступает много жалоб.
В прошлом году департамент экологии на основании обращений провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Кызылжар Тазалык» - компании, обслуживающей полигон. Выявили серьезные нарушения. В том числе горение коммунальных отходов, частичная сортировка мусора, несоблюдение технологии складирования отходов, сетчатое ограждение – частичное. Допускается прием и захоронение запрещенных видов отходов, таких как полиэтилен, пластик, отходы резины, металлические бочки, стеклянная тара, пищевые и бумажные отходы. Прилегающая территория полигона захламлена мусором.
«За допущенные нарушения предприятие привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 252 тысячи тенге и выдали предписание об устранении нарушений. После провели внеплановую проверку на его исполнение. За невыполнение выданного предписания составили протокол и направили в административный суд Петропавловска. Постановлением суда ТОО оштрафовали на 306 тысяч тенге без приостановки деятельности. В мае прошлого года мы направили иск о приостановлении хозяйственной деятельности предприятия в Специализированный межрайонный экономический суд. В феврале с ТОО «Кызылжар Тазалык» заключили медиативное соглашение об исполнении предписаний до 20 декабря 2023 года. В противном случае деятельность полигона будет приостановлена», - прокомментировал руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.
Но даже если предписание исполнят – что маловероятно – весной следующего года истекает срок действия разрешения на эмиссию в окружающую среду. В нынешнем состоянии полигон вряд ли получит новое.
«Полигон ТБО в его нынешнем состоянии не отвечает действующим экологическим и санитарным нормам. В связи с чем происходят частые возгорания отходов и он является источником постоянного загрязнения окружающей среды. Проектная мощность полигона – около 1,5 млн тонн. Сейчас он заполнен почти на 90%», - добавил Азамат Бектасов.
В городском акимате о проблеме знают. Заместитель акима Петропавловска Адильбек Аубакиров говорит, что отходы полигон сможет принимать еще года три. В год на него поступает 53 тысячи тонн мусора, но местные власти понимают, что разрешение на продолжение работы полигона в Шаховском – под большим вопросом.
«В этом году из городского бюджета выделили средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства нового полигона. Разработана техническая спецификация. ТЭО нам нужно чтобы определить место расположения нового полигона. Площадь существующего составляет 28 га. Рядом с ним есть городская земля. Вблизи аэропорт. По авиационным нормам рядом не должно быть скопления птиц. Кроме того, из городского бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию действующего полигона. В настоящее время подготавливается документация для объявления конкурса государственных закупок. Даже если полигон закроется, его необходимо рекультивировать», - проинформировал Адильбек Аубакиров.
Последние полгода вопрос работы полигона в Петропавловске и стихийных свалок в районах рассматривают на разных уровнях. На прошлой неделе его выносили на заседание общественного совета. Местные власти просят общественников содействовать в решении проблемы. В частности, инициировать предложение по принятию госпрограммы по строительству полигонов. У местных бюджетов просто нет средств на эти цели.
Член общественного совета, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергей Худяков отметил, что изучил массу документации по организации работы полигонов.
«Свежий документ - Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Там представлен анализ ситуации: более 5 тысяч несанкционированных мест отходов выявили по стране. Более 3 тысяч полигонов действуют и 320 пунктов приема макулатуры на переработку. Если сортировка работает, то изымается 60% мусора на вторичную переработку. То есть полигон будет заполняться медленнее», - отметил Сергей Худяков.
В регионе же практически не развита сортировка и переработка мусора. В 2021 году на полигоне запустили мусоросортировочную линию, но пока сортировка составляет всего 11%. Не задалась в городе и инициатива местной компании по раздельному сбору мусора.
По словам Адильбека Аубакирова, инвесторы проявляют интерес к обслуживанию нового полигона, но только в том случае, если все затраты на его строительство на себя возьмет государство. Иначе бизнесу это невыгодно.
Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерлан Ташимов подтверждает, что строительство полигонов и их содержание, организация раздельного сбора и переработки вторсырья требуют немалых средств.
«Нет господдержки, тариф низкий. Заведомо убыточная деятельность для предпринимателей. В Петропавловске предприятие «выживает» за счет объемов, в районах же этим никто не хочет заниматься. Мы неоднократно направляли соответствующее предложение о возобновлении субсидирования по линии РОП и возможности по поддержке предприятий. Наше предложение не поддержали уполномоченные органы», - отметил Ерлан Ташимов.
Об убытках и невозможности обновить технику мусоровывозящие компании заявляли и ранее. Говорили о необходимости повышения тарифа на вывоз мусора. Его в Петропавловске действительно не поднимали с 2017 года. Только в этом году повысили с 220 до 480 тенге. По словам Адильбека Аубакирова, но и этот тариф уже на стадии принятия был низким, чтобы развивать отрасль.
Член общественного совета, предприниматель Петр Шарапаев отметил, что три года назад оператор РОП просчитывал актуальный тариф и тогда он составлял 700 тенге с человека. Сейчас стоит говорить о более высокой стоимости вывоза мусора.
Но предложение о повышении тарифа не все общественники поддержали.
«Повышение тарифа бедных людей на хлеб и воду посадит. Бюджет датирует пассажирские перевозки – пусть также датирует и вывоз мусора», - считает Евгений Кинцель.
Свалка под каждой березой
В районах области другая беда: там остро стоит вопрос со стихийными свалками.
В этом году с помощью космомониторинга выявили 257 мест размещения отходов, из них 183 - несанкционированных свалки. Обнаруживают их при каждом выезде мобильные группы.
Самая крупная стихийная свалка – у села Байтерек Кызылжарского района. Она разрослась на несколько гектаров. Периодически возникающие там возгорания отравляют воздух в соседствующих с ней населенных пунктах.
«В 2021 году департамент на основании обращения по факту организации несанкционированной свалки вблизи села Байтерек проводил внеплановую проверку в отношении аппарата акима Бескольского сельского округа. Были установлены нарушения в размещении отходов производства и потребления без разрешения на эмиссии в окружающую среду в объеме 2 700 кубометров на площади 8 га, не выполнялись требования законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы. Акима округа привлекли к ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. В Специализированный межрайонный экономический суд направили исковое заявление о возмещении прямым методом ущерба, причиненного окружающей среде. По решению суда свалку должны были ликвидировать до 1 июля 2021 года. Акимат неоднократно просил отсрочку. В августе на основании заявления аппарата акима сельского округа решение суда отсрочено до 1 июля 2025 года», - сообщил А. Бектасов.
Общественники считают, что закрытием свалок проблемы не решить. Люди понесут мусор туда снова или найдут другое место.
По информации Ерлан Ташимова, в регионе для 640 населенных пунктов используется 453 исторически сложившихся объекта размещения ТБО. Из них только 11 имеют разрешительную документацию. В регионе требуется строительство 10 полигонов ТБО, в том числе в Петропавловске, районных центрах и крупных населенных пунктах.
Разработка только проектно-сметной документации требуется сотен миллионов тенге на один объект. На все подготовительные этапы и строительство полигонов, кроме денег, нужно время. Область же обрастает стихийными свалками.
Что делать?
Член общественного совета Сергей Худяков отметил, что у Петропавловска мало времени на решение вопроса с полигоном.
«Если посчитать все этапы – ТЭО, ПСД, конкурсы, получение бюджетного финансирования - которые необходимы для строительства полигона, мы не уложимся в срок, который остался на работу действующей свалки. Необходимо разработать типовую ПСД для населенных пунктов, чтобы местные бюджеты не тратили на это средства, и делать только привязку к местности. Второе - упростить оформление и модернизацию исторически сложившихся свалок. Ввести дотации для привлечения инвесторов по реализации проектов сортировки и раздельного сбора мусора. Пока дотации были, это работало. Полностью проблема сортировки не решалась, но мы были на пути принять госпрограмму по строительству современных полигонов ТБО. Считаю, что нужно обратиться в центральные госорганы и принять программу. Раз уж подписали экологические конвенции, то нужно их исполнять. Необходимо внести изменения в Экологический кодекс – временно снизить требования, пока не будут построены полигоны. Иначе мусор будет под каждой березой», - сказал Сергей Худяков.
Ерлан Ташимов тоже считает, что для решения системных проблем необходим централизованный подход.
«Просим общественный совет выйти с предложением в Мажилис Парламента РК пересмотреть подходы. В том числе предусмотреть строительство полигонов ТБО, мусороперерабатывающих заводов за счет республиканских бюджетов либо обозначить сферу как стратегическую с полным участием и контролем государства», - добавил Ерлан Ташимов.
Пока же в частичном решении вопроса со стихийными свалками местные власти надеются на сознательность североказахстанцев, которые перестанут выбрасывать мусор, где придется.
Что касается полигона в Петропавловске, то проблема эта, как говорится, «с бородой». Известно о ней было несколько лет назад. Тем более, что 49% доли в ТОО «Кызылжар Тазалык» принадлежит горакимату. Теперь же местным властям придется форсировать события, чтобы в новом году город не погряз в мусоре.