Мусорный коллапс грозит СКО: что делают власти

Новый год в Петропавловске может начаться с мусорного коллапса. Существующий полигон твердых бытовых отходов находится под угрозой закрытия. Какие меры принимают местные власти – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

«Мусорная» проблема в регионе далеко не новая. Стихийные свалки, растущие, как грибы, по всей области, работающий с нарушениями полигон ТБО в Петропавловске, некачественный вывоз мусора и прочее – ситуация с каждым годом только обостряется.

Многострадальный полигон в Петропавловске

С прошлого года нависла вполне реальная угроза закрытия городского полигона, расположенного вблизи села Шаховское. Это основная свалка, куда вывозится мусор из Петропавловска. Из-за частых возгораний на полигон поступает много жалоб.

В прошлом году департамент экологии на основании обращений провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Кызылжар Тазалык» - компании, обслуживающей полигон. Выявили серьезные нарушения. В том числе горение коммунальных отходов, частичная сортировка мусора, несоблюдение технологии складирования отходов, сетчатое ограждение – частичное. Допускается прием и захоронение запрещенных видов отходов, таких как полиэтилен, пластик, отходы резины, металлические бочки, стеклянная тара, пищевые и бумажные отходы. Прилегающая территория полигона захламлена мусором.

Фото: Олеся Жуковень

«За допущенные нарушения предприятие привлекли к административной ответственности, оштрафовали на 252 тысячи тенге и выдали предписание об устранении нарушений. После провели внеплановую проверку на его исполнение. За невыполнение выданного предписания составили протокол и направили в административный суд Петропавловска. Постановлением суда ТОО оштрафовали на 306 тысяч тенге без приостановки деятельности. В мае прошлого года мы направили иск о приостановлении хозяйственной деятельности предприятия в Специализированный межрайонный экономический суд. В феврале с ТОО «Кызылжар Тазалык» заключили медиативное соглашение об исполнении предписаний до 20 декабря 2023 года. В противном случае деятельность полигона будет приостановлена», - прокомментировал руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.

Но даже если предписание исполнят – что маловероятно – весной следующего года истекает срок действия разрешения на эмиссию в окружающую среду. В нынешнем состоянии полигон вряд ли получит новое.

«Полигон ТБО в его нынешнем состоянии не отвечает действующим экологическим и санитарным нормам. В связи с чем происходят частые возгорания отходов и он является источником постоянного загрязнения окружающей среды. Проектная мощность полигона – около 1,5 млн тонн. Сейчас он заполнен почти на 90%», - добавил Азамат Бектасов.

Фото: Олеся Жуковень

В городском акимате о проблеме знают. Заместитель акима Петропавловска Адильбек Аубакиров говорит, что отходы полигон сможет принимать еще года три. В год на него поступает 53 тысячи тонн мусора, но местные власти понимают, что разрешение на продолжение работы полигона в Шаховском – под большим вопросом.

«В этом году из городского бюджета выделили средства на разработку технико-экономического обоснования для строительства нового полигона. Разработана техническая спецификация. ТЭО нам нужно чтобы определить место расположения нового полигона. Площадь существующего составляет 28 га. Рядом с ним есть городская земля. Вблизи аэропорт. По авиационным нормам рядом не должно быть скопления птиц. Кроме того, из городского бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию действующего полигона. В настоящее время подготавливается документация для объявления конкурса государственных закупок. Даже если полигон закроется, его необходимо рекультивировать», - проинформировал Адильбек Аубакиров.

Последние полгода вопрос работы полигона в Петропавловске и стихийных свалок в районах рассматривают на разных уровнях. На прошлой неделе его выносили на заседание общественного совета. Местные власти просят общественников содействовать в решении проблемы. В частности, инициировать предложение по принятию госпрограммы по строительству полигонов. У местных бюджетов просто нет средств на эти цели.

Член общественного совета, директор частного учреждения «Институт развития местного самоуправления» Сергей Худяков отметил, что изучил массу документации по организации работы полигонов.

Фото: Олеся Жуковень

«Свежий документ - Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы. Там представлен анализ ситуации: более 5 тысяч несанкционированных мест отходов выявили по стране. Более 3 тысяч полигонов действуют и 320 пунктов приема макулатуры на переработку. Если сортировка работает, то изымается 60% мусора на вторичную переработку. То есть полигон будет заполняться медленнее», - отметил Сергей Худяков.

В регионе же практически не развита сортировка и переработка мусора. В 2021 году на полигоне запустили мусоросортировочную линию, но пока сортировка составляет всего 11%. Не задалась в городе и инициатива местной компании по раздельному сбору мусора.

По словам Адильбека Аубакирова, инвесторы проявляют интерес к обслуживанию нового полигона, но только в том случае, если все затраты на его строительство на себя возьмет государство. Иначе бизнесу это невыгодно.

Фото: Олеся Жуковень

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Ерлан Ташимов подтверждает, что строительство полигонов и их содержание, организация раздельного сбора и переработки вторсырья требуют немалых средств.

«Нет господдержки, тариф низкий. Заведомо убыточная деятельность для предпринимателей. В Петропавловске предприятие «выживает» за счет объемов, в районах же этим никто не хочет заниматься. Мы неоднократно направляли соответствующее предложение о возобновлении субсидирования по линии РОП и возможности по поддержке предприятий. Наше предложение не поддержали уполномоченные органы», - отметил Ерлан Ташимов.

Об убытках и невозможности обновить технику мусоровывозящие компании заявляли и ранее. Говорили о необходимости повышения тарифа на вывоз мусора. Его в Петропавловске действительно не поднимали с 2017 года. Только в этом году повысили с 220 до 480 тенге. По словам Адильбека Аубакирова, но и этот тариф уже на стадии принятия был низким, чтобы развивать отрасль.

Член общественного совета, предприниматель Петр Шарапаев отметил, что три года назад оператор РОП просчитывал актуальный тариф и тогда он составлял 700 тенге с человека. Сейчас стоит говорить о более высокой стоимости вывоза мусора.

Но предложение о повышении тарифа не все общественники поддержали.

«Повышение тарифа бедных людей на хлеб и воду посадит. Бюджет датирует пассажирские перевозки – пусть также датирует и вывоз мусора», - считает Евгений Кинцель.

Фото: Олеся Жуковень

Свалка под каждой березой

В районах области другая беда: там остро стоит вопрос со стихийными свалками.

В этом году с помощью космомониторинга выявили 257 мест размещения отходов, из них 183 - несанкционированных свалки. Обнаруживают их при каждом выезде мобильные группы.

Самая крупная стихийная свалка – у села Байтерек Кызылжарского района. Она разрослась на несколько гектаров. Периодически возникающие там возгорания отравляют воздух в соседствующих с ней населенных пунктах.

«В 2021 году департамент на основании обращения по факту организации несанкционированной свалки вблизи села Байтерек проводил внеплановую проверку в отношении аппарата акима Бескольского сельского округа. Были установлены нарушения в размещении отходов производства и потребления без разрешения на эмиссии в окружающую среду в объеме 2 700 кубометров на площади 8 га, не выполнялись требования законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы. Акима округа привлекли к ответственности и выдали предписание об устранении нарушений. В Специализированный межрайонный экономический суд направили исковое заявление о возмещении прямым методом ущерба, причиненного окружающей среде. По решению суда свалку должны были ликвидировать до 1 июля 2021 года. Акимат неоднократно просил отсрочку. В августе на основании заявления аппарата акима сельского округа решение суда отсрочено до 1 июля 2025 года», - сообщил А. Бектасов.

Общественники считают, что закрытием свалок проблемы не решить. Люди понесут мусор туда снова или найдут другое место.

Фото: Олеся Жуковень

По информации Ерлан Ташимова, в регионе для 640 населенных пунктов используется 453 исторически сложившихся объекта размещения ТБО. Из них только 11 имеют разрешительную документацию. В регионе требуется строительство 10 полигонов ТБО, в том числе в Петропавловске, районных центрах и крупных населенных пунктах.

Разработка только проектно-сметной документации требуется сотен миллионов тенге на один объект. На все подготовительные этапы и строительство полигонов, кроме денег, нужно время. Область же обрастает стихийными свалками.

Что делать?

Член общественного совета Сергей Худяков отметил, что у Петропавловска мало времени на решение вопроса с полигоном.

«Если посчитать все этапы – ТЭО, ПСД, конкурсы, получение бюджетного финансирования - которые необходимы для строительства полигона, мы не уложимся в срок, который остался на работу действующей свалки. Необходимо разработать типовую ПСД для населенных пунктов, чтобы местные бюджеты не тратили на это средства, и делать только привязку к местности. Второе - упростить оформление и модернизацию исторически сложившихся свалок. Ввести дотации для привлечения инвесторов по реализации проектов сортировки и раздельного сбора мусора. Пока дотации были, это работало. Полностью проблема сортировки не решалась, но мы были на пути принять госпрограмму по строительству современных полигонов ТБО. Считаю, что нужно обратиться в центральные госорганы и принять программу. Раз уж подписали экологические конвенции, то нужно их исполнять. Необходимо внести изменения в Экологический кодекс – временно снизить требования, пока не будут построены полигоны. Иначе мусор будет под каждой березой», - сказал Сергей Худяков.

Фото: Олеся Жуковень

Ерлан Ташимов тоже считает, что для решения системных проблем необходим централизованный подход.

«Просим общественный совет выйти с предложением в Мажилис Парламента РК пересмотреть подходы. В том числе предусмотреть строительство полигонов ТБО, мусороперерабатывающих заводов за счет республиканских бюджетов либо обозначить сферу как стратегическую с полным участием и контролем государства», - добавил Ерлан Ташимов.

Пока же в частичном решении вопроса со стихийными свалками местные власти надеются на сознательность североказахстанцев, которые перестанут выбрасывать мусор, где придется.

Что касается полигона в Петропавловске, то проблема эта, как говорится, «с бородой». Известно о ней было несколько лет назад. Тем более, что 49% доли в ТОО «Кызылжар Тазалык» принадлежит горакимату. Теперь же местным властям придется форсировать события, чтобы в новом году город не погряз в мусоре.