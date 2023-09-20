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    13:56, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дом мэра сожжен в Ливии в знак протеста

    дом мэра сожжен
    Фото: aa.com.tr

    Сотни протестующих сожгли дом мэра в ливийском городе Дерна из-за отсутствия адекватной реакции властей на катастрофическое наводнение, обрушившееся на страну на прошлой неделе, передает со ссылкой на BBC News МИА «Казинформ»

    Протестующие собрались в понедельник вечером у городской мечети Сахаба, многие скандировали, призывая к увольнению высших чиновников правительства Ливии. В результате весь городской совет Дерны теперь распущен.

    Доступ к Интернету и мобильной связи заблокирован, а журналистам было приказано покинуть страну в целях подавления СМИ.

    Более 10 000 человек официально считаются пропавшими без вести после того, как обрушились две старые и ветхие дамбы, затопив город.

    ООН сообщает, что одной из ее групп было отказано в разрешении попасть в Дерну.

    - Мы можем подтвердить, что поисково-спасательные команды, бригады скорой медицинской помощи и коллеги из ООН, которые уже находятся в Дерне, продолжают работать, — сообщил представитель организации.

    Протестующие считают, что власти города не предупредили их об ожидаемом огромном количестве осадков. По их словам, им рекомендовали оставаться дома, а не приказали эвакуироваться. Официальные лица эту версию отрицают.

    Раздираемая борьбой за власть после свержения давнего лидера страны Муаммара Каддафи, Ливия в настоящее время имеет два правительства - одно, базирующееся в Триполи, и другое на востоке страны, поддерживаемое военачальником генералом Халифой Хафтаром.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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