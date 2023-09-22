Римские кавалерийские мечи в ножнах обнаружили в Англии

В Англии с помощью металлоискателя были обнаружены два римских меча в деревянных ножнах. Кавалерийские мечи, широко известные как «спата», использовались на территории Римской империи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на All That's Interesting.

Гленн Мэннинг нашла мечи с помощью металлоискателя на севере округа Котсуолд в Англии в марте этого года. Также рядом была найдена разбитая чаша из сплава меди.

Профессор Саймон Джеймс из Лестерского университета сказал, что найденные мечи предположительно были созданы где-то около 160-х годов нашей эры и использовались вплоть до третьего века, сообщает Arkeonews.

Судя по длине клинков мечи, скорее всего, использовались во время боя верхом на лошади.

Директор музея Кориниума Эмма Стюарт сказала, что эта находка «является свидетельством присутствия римских военных на севере округа Котсуолд».



Это невероятно важная находка, — отметила Эмма Стюарт. — Она должна взволновать всю Британию… Вопрос и загадка в том, почему эти мечи были закопаны на севере Котсуолда? Что они там делали?



Сообщается, что мечи будут выставлены в музее Кориниума. Директор музея выразила надежду, что эта находка послужит толчком к более тщательному исследованию местности, где были найдены мечи, которое возможно даст еще больше фактов о римском присутствии в Котсуолде почти 2000 лет назад.