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    03:52, 23 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Акмолинский водитель нарушил ПДД 13 раз

    Акмолинский водитель нарушил ПДД 13 раз
    Фото: МИА «Казинформ»

    В течение года 29-летний водитель из Кокшетау нарушил ПДД 13 раз, а сумма неоплаченных штрафов составила около 400 тысяч тенге. Нарушитель был установлен с помощью программы «Қорғау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, полицейскими с помощью программы «Қорғау» была остановлена автомашина марки «Ваз 2115». 29-летний водитель управлял автомобилем без страхового полиса.

    «В отношении водителя полицейские составили административный протокол по ст. 230 КоАП РК. При дальнейшей проверке по базе данных правоохранители выяснили, что в течение года водитель нарушил ПДД 13 раз, а сумма неоплаченных штрафов составила порядка 400 тысяч тенге. В числе нарушений - превышение скоростного режима, использование сотового телефона, непристёгнутый ремень безопасности и другие. Автомашина нарушителя водворена на штрафстоянку», - сообщили в ведомстве.

    В Акмолинской области программа «Қорғау» работает с декабря 2022 года. За это время с помощью нее было выявлено более 1480 водителей, ранее лишенных права управления, порядка 6000 нарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, 429 транспортных средств водворены на штрафстоянку, также выявлено 6 фактов управления транспортными средствами с подложными номерными знаками.

    Теги:
    Акмолинская область Транспорт МВД РК
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