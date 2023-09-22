Мама из Казахстана и дочь из США нашли друг друга спустя 26 лет 

Спустя 26 лет мама из Казахстана и дочь из США нашли друг друга. Это историю, в которой невероятное переплетение судьбы не стало препятствием для родных людей, открыл телеканал Jibek Joly и рассказал в проекте «Шетелдегі қазақ балалары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Роза Смагулова – биологическая мама девочки по имени Сейдж, которую удочерила американская пара. Так получилось, что маленькая Гульмира оказалась в детдоме в 1997 году. Когда приемные родители удочерили ее, они рассказали всю правду своей дочери. Чтобы найти биологическую маму, Сейдж связалась с Посольством Казахстана в США.

Чудо действительно случилось. Сейдж прилетела в Астану из США. Чтобы встретить свою родную душу, семья Смагуловых в полном составе приехала в аэропорт.

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- Это лучший подарок, который уготовила судьба. Мне все еще не верится, что трое моих детей воссоединились. Спасибо дочке за это. Спасибо за поиск и старания, - сказала Роза Смагулова.

По словам Сейдж, большое благословение - иметь большую казахскую семью.

- Навсегда запомню момент, когда сказали, что нашли не только мою биологическую мать, но и биологическую сестру и брата. Я заплакала. Ведь это чудо. Благодарна своей семье и родственникам, которые приехали из разных городов, чтобы встретить меня в аэропорту, - призналась Сейдж.

После теплой встречи в аэропорту семья Смагуловых отправилась домой, чтобы отметить это событие в узком семейном кругу.

- Когда узнала, что у меня есть сестра, даже не поверила в это. До нашей встречи следила за ее Facebook и каждый раз плакала, так как меня не было рядом. Но я заметила, что в ее приемной семье у нее уже есть сестра и брат, которые поддерживали, одаривали цветами и активно участвовали в ее жизни, - поделилась старшая сестра Сейдж Турсын Кемельбек.

Сейдж пробудет в Казахстане до 1 октября. Вместе с матерью и сестрой они планируют посетить Алматы, Актау и Мангыстау. Сейдж хочет поближе узнать свою Родину, которую всегда любила.