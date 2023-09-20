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    21:09, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    17 блокпостов для борьбы со скотокрадством выставили в Карагандинской области

    17 блокпостов для борьбы со скотокрадством выставили в Карагандинской области
    Фото: ДП Карагандинской области

    На автодорогах Карагандинской области выставлено 17 мобильных блокпостов для противодействия скотокрадству. В состав мобильных групп вошли сотрудники криминальной и патрульной полиции, а также участковые инспекторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мобильные группы будут проверять транспортные средства, перевозящие скот и мясную продукцию, на наличие ветеринарной документации.

    «Активность скотокрадов возрастает во время заготовки мяса на зиму. Страдают частные подворья и крестьянские хозяйства, занимающиеся разведением скота. Например, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции из Актогайского района задержали четырех подозреваемых. Доказана их причастность к шести фактам скотокрадства. Основной фигурант водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия», — сказал начальник управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.

    С начала года на территории области зарегистрировано 25 случаев скотокрадства. Раскрыто 10 преступлений. Также задержаны две преступные группы, занимавшиеся воровством скота. Установлена их причастность к восьми фактам скотокрадства.

    Департамент полиции области просит жителей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

     

    Теги:
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК
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