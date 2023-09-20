17 блокпостов для борьбы со скотокрадством выставили в Карагандинской области

На автодорогах Карагандинской области выставлено 17 мобильных блокпостов для противодействия скотокрадству. В состав мобильных групп вошли сотрудники криминальной и патрульной полиции, а также участковые инспекторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мобильные группы будут проверять транспортные средства, перевозящие скот и мясную продукцию, на наличие ветеринарной документации.

«Активность скотокрадов возрастает во время заготовки мяса на зиму. Страдают частные подворья и крестьянские хозяйства, занимающиеся разведением скота. Например, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции из Актогайского района задержали четырех подозреваемых. Доказана их причастность к шести фактам скотокрадства. Основной фигурант водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия», — сказал начальник управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Аслан Ускембаев.

С начала года на территории области зарегистрировано 25 случаев скотокрадства. Раскрыто 10 преступлений. Также задержаны две преступные группы, занимавшиеся воровством скота. Установлена их причастность к восьми фактам скотокрадства.

Департамент полиции области просит жителей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.