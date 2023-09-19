Рабочего засыпало землей в СКО: госинспекция труда проводит расследование

В Северо-Казахстанской области управление государственной инспекции труда проводит расследование по факту гибели рабочего на стройке. 35-летнего мужчину насмерть засыпало землей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев рассказал, что рабочий погиб 14 сентября при проведении работ в траншее на территории Петропавловского ликеро-водочного завода (ПЛВЗ).

«Предварительно установлено, что погибший Сергей Шевердин работал в ИП Пичевский в качестве разнорабочего. 14 сентября на территории ПЛВЗ проводили канализационную трубу до 20 часов вечера. После окончания рабочего дня все направились переодеваться. Шевердин забыл телефон и вернулся за ним», - проинформировал А.Кушербаев.

Через полчаса после его ухода рабочие пошли за ним. Увидели, что из земли торчит рука мужчины. Сразу вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть рабочего.

ИП Пичевский передал в госинспекцию сообщение о несчастном случае для проведения специального расследования. О его результатах сообщат дополнительно.