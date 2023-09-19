РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:37, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Рабочего засыпало землей в СКО: госинспекция труда проводит расследование

    Рабочего засыпало землей в СКО: госинспекция труда проводит расследование
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области управление государственной инспекции труда проводит расследование по факту гибели рабочего на стройке. 35-летнего мужчину насмерть засыпало землей, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев рассказал, что рабочий погиб 14 сентября при проведении работ в траншее на территории Петропавловского ликеро-водочного завода (ПЛВЗ).

    «Предварительно установлено, что погибший Сергей Шевердин работал в ИП Пичевский в качестве разнорабочего. 14 сентября на территории ПЛВЗ проводили канализационную трубу до 20 часов вечера. После окончания рабочего дня все направились переодеваться. Шевердин забыл телефон и вернулся за ним», - проинформировал А.Кушербаев.

    Через полчаса после его ухода рабочие пошли за ним. Увидели, что из земли торчит рука мужчины. Сразу вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть рабочего.

    ИП Пичевский передал в госинспекцию сообщение о несчастном случае для проведения специального расследования. О его результатах сообщат дополнительно.

    Теги:
    ЧП на шахте Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!