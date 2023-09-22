13:45, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6
Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Маргулан Аманбаев представил личному составу ДЧС Актюбинской области нового начальника Нургали Жунусова, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Нургали Жунусов родился 23 февраля 1975 года в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РКА по специальности «Пожарная безопасность».
Трудовую деятельность начал инспектором военизированной пожарной части №16 отряда военизированной пожарной охраны Управления Государственной противопожарной службы при УВД Южно-Казахстанской области.
С 2018 года до настоящего времени занимал должность начальника ДЧС Туркестанской области.