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    13:45, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области

    Нургали Жунусова
    Фото: пресс-служба МЧС

    Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Маргулан Аманбаев представил личному составу ДЧС Актюбинской области нового начальника Нургали Жунусова, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Нургали Жунусов родился 23 февраля 1975 года в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

    В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РКА по специальности «Пожарная безопасность».

    Трудовую деятельность начал инспектором военизированной пожарной части №16 отряда военизированной пожарной охраны Управления Государственной противопожарной службы при УВД Южно-Казахстанской области.

    С 2018 года до настоящего времени занимал должность начальника ДЧС Туркестанской области.

    Теги:
    Назначения Актюбинская область
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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