Коноплю выращивал в своем дворе житель Семея

Полицейские области Абай обнаружили плантацию конопли в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДП области Абай сообщили, что в ходе проведения «ОПМ Карасора-2023» у 41-летнего жителя областного центра во дворе дома обнаружили плантацию конопли. В грунт было высажено 67 кустов наркосодержащего растения. Экспертиза показала, что изъятое веществом является марихуана не высушенная, общий вес которой составил более 4 кг.

В ходе осмотра дома и дворовых построек, в банном помещении обнаружено и изъято еще вещество зеленого цвета растительного происхождения. Согласно экспертизы, предъявленное на исследование вещество оказалось марихуаной, весом 9 грамм.

Подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления.