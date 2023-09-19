22:25, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6
Коноплю выращивал в своем дворе житель Семея
Полицейские области Абай обнаружили плантацию конопли в Семее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ДП области Абай сообщили, что в ходе проведения «ОПМ Карасора-2023» у 41-летнего жителя областного центра во дворе дома обнаружили плантацию конопли. В грунт было высажено 67 кустов наркосодержащего растения. Экспертиза показала, что изъятое веществом является марихуана не высушенная, общий вес которой составил более 4 кг.
В ходе осмотра дома и дворовых построек, в банном помещении обнаружено и изъято еще вещество зеленого цвета растительного происхождения. Согласно экспертизы, предъявленное на исследование вещество оказалось марихуаной, весом 9 грамм.
Подозреваемый пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления.