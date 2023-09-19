Индия и Канада ввязались в громкий международный скандал из-за убийства активиста

Похоже, что дипломатический скандал с участием Канады и Индии набирает обороты. Нью-Дели ответил Оттаве высылкой высокопоставленного дипломата после того, как Канада обвинила индийское правительство в причастности к убийству сикхского активиста на ее территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Взаимная высылка дипломатов произошла после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада расследует «достоверные обвинения», связывающие Индию с июньским убийством канадского гражданина и известного сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара.



«В течение последних нескольких недель канадские службы безопасности активно расследовали заслуживающие доверия утверждения о потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара», — заявил Трюдо в парламенте в понедельник, добавив, что его правительство предпримет все необходимые шаги, чтобы «привлечь виновных в этом убийстве к ответственности».



Канада заявила, что выдворила индийского дипломата, которого министр иностранных дел Мелани Жоли назвала главой индийской разведки в стране.

Министерство иностранных дел Индии во вторник ответило тем же, заявив, что выслало высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии.



«Дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней», — говорится в заявлении индийского МИДа. - Это решение отражает растущую обеспокоенность правительства Индии вмешательством канадских дипломатов в наши внутренние дела и их участием в антииндийской деятельности».



Ниджар был видным сикхским лидером на западе Канады, и, по данным местной полиции, в июне он был застрелен в своем грузовике двумя вооруженными людьми в масках возле сикхского храма в Суррее, Британская Колумбия.

После комментариев Трюдо две известные сикхские общественные группы в Канаде, Совет Гурдваров Британской Колумбии и Комитет Гурдваров Онтарио, призвали канадское правительство «немедленно приостановить любое следственное и прокурорское сотрудничество с Индией».