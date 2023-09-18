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    13:52, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Прибавку к заработной плате получат и внештатные работники лесного хозяйства

    年初至今哈萨克斯坦为残疾和失去赡养人群体提供补助3798亿坚戈
    Фото: из открытых источников

    С 1 июля текущего года выросла зарплата штатных сотрудников организаций лесного хозяйства. Однако, это повышение не коснулось внештатных работников данного ведомства, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии и природных ресурсов РК.

    В ходе согласования с заинтересованными государственными органами, норма по установлению вышеуказанных надбавок внештатным работникам лесного хозяйства не была поддержана, ввиду того, что положения Постановления не распространяются на внештатных работников, так как они не являются отраслевыми специалистами.

    Вместе с тем, по итогам проведенного в Министерстве мониторинга государственных закупок определена сумма экономии в размере 853 млн. тенге.

    В этой связи, Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поручил направить эти финансовые средства для дополнительной оплаты труда работников, не вошедших в категорию специалистов, заработная плата которых повышена с 1 июля т.г.

    Надбавку получат 4 539 работников.

    Отмечается, что средства выделены в рамках утвержденного бюджета Министерства, за счет перераспределения расходов по итогам проведенных государственных закупок, без изменения изначально запланированных результатов.

    Теги:
    Минэкологии
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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