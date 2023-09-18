Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Россию после 6-дневного визита

Северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронепоезде в воскресенье, чтобы вернуться домой после шестидневного визита в страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По сообщениям российских СМИ, поезд с Кимом отправился с железнодорожной станции в российском дальневосточном городе Артем. Поезд провожала группа российских чиновников, сообщает РИА Новости. Ким помахал руками и отдал честь на прощание.

Лидер КНДР посетил Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В среду они провели саммит в космодроме «Восточный» на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного военного сотрудничества между двумя странами.

Путин заявил местному каналу новостей после переговоров на высшем уровне в космическом центре в Амурской области России, что видит перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР.

Он также заявил, что Ким Чен Ын проявил «большой интерес» к российским ракетным технологиям, пообещав помочь КНДР построить собственный спутник.

КНДР в мае и августе предприняла попытки вывести на орбиту военный спутник-шпион, но они закончились неудачей. Страна пообещала запустить третий спутник-шпион в октябре.

Это был самый продолжительный зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти. С учетом времени на дорогу северокорейский лидер провел в России восемь дней.