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    13:34, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Россию после 6-дневного визита

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронепоезде в воскресенье
    Фото: Yonhap

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул Россию на своем бронепоезде в воскресенье, чтобы вернуться домой после шестидневного визита в страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    По сообщениям российских СМИ, поезд с Кимом отправился с железнодорожной станции в российском дальневосточном городе Артем. Поезд провожала группа российских чиновников, сообщает РИА Новости. Ким помахал руками и отдал честь на прощание.
    Лидер КНДР посетил Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В среду они провели саммит в космодроме «Восточный» на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного военного сотрудничества между двумя странами.
    Путин заявил местному каналу новостей после переговоров на высшем уровне в космическом центре в Амурской области России, что видит перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР.
    Он также заявил, что Ким Чен Ын проявил «большой интерес» к российским ракетным технологиям, пообещав помочь КНДР построить собственный спутник.
    КНДР в мае и августе предприняла попытки вывести на орбиту военный спутник-шпион, но они закончились неудачей. Страна пообещала запустить третий спутник-шпион в октябре.
    Это был самый продолжительный зарубежный визит Ким Чен Ына с момента прихода к власти. С учетом времени на дорогу северокорейский лидер провел в России восемь дней.

    Теги:
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