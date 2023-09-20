03:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6
Видеокамеры помогли найти неудавшегося насильника в Аксае
Мужчина пытался изнасиловать незнакомку на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Преступление было совершено в ночь на 9 сентября.
Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил помочь подсказать нужный ему адрес. При общении он начал бить ее и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия.
Вернувшись домой потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.
Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения.
«Подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ст. 24, ст. 120 УК РК», - сообщили в полиции.