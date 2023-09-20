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    03:00, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Видеокамеры помогли найти неудавшегося насильника в Аксае

    Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    Мужчина пытался изнасиловать незнакомку на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступление было совершено в ночь на 9 сентября.

    Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил помочь подсказать нужный ему адрес. При общении он начал бить ее и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия.

    Вернувшись домой потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

    Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения.

    «Подозреваемый водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ст. 24, ст. 120 УК РК», - сообщили в полиции.

    Теги:
    полиция Павлодарская область
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