Видеокамеры помогли найти неудавшегося насильника в Аксае

Мужчина пытался изнасиловать незнакомку на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление было совершено в ночь на 9 сентября.



Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил помочь подсказать нужный ему адрес. При общении он начал бить ее и попытался изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, после чего преступник скрылся с места происшествия.



Вернувшись домой потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.



Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения.