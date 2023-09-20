Кибер-аферистку осудили в Шымкенте

Со слов местного жителя, в социальной сети ему написала знакомая с просьбой одолжить деньги, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкент.

Собеседница указала, что попала в трудную ситуацию и вернет всю сумму через несколько дней. Денежные средства мужчина перевел на указанный ей счет. Однако, встретившись позже с этой знакомой, горожанин узнал, что переписывался вовсе не с ней.

Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате чего задержали 22-летнюю жительницу Туркестанской области, причастную к преступлению.

Установлено, что девушка таким же путем выманила деньги у еще одной доверчивой гражданки.Злоумышленница, тщательно изучив страницы своих жертв в соцсети, создавала аккаунты под именами их друзей. При этом, она использовала скачанные с чужих профилей фотографии, что не оставляло у потерпевших сомнений.

Следователи Абайского РУП направили материалы дела со всеми собранными доказательствами в суд.

Девушку признали виновной в «мошенничестве, совершенной путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы» и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.