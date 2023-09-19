Казахстанское законодательство склонно к нестабильности – Данияр Ашимбаев

Господдержка отечественных производителей не всегда эффективна, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» политолог рассказал, почему некоторые предприятия не хотят получать государственную помощь, а госбюджет больше отдает субсидий, чем получает от этого доходы.

По словам Данияра Ашимбаева, выступление Президента развивает его Послание, но здесь есть ряд вопросов, которые можно особо выделить - проблемная бизнес-среда, о чем много десятилетий говорилось. То есть, вроде бы и налоговое администрирование, и судебная система у нас все время улучшаются, а по факту среда для роста МСБ является отрицательной.

- Общеизвестно, что малый и средний бизнес являются основой экономики. Насколько это действует у нас?

- Да, в целом, это так. МСБ - это и занятость населения, и перспективы роста в более крупные проекты, и производство. Перспективы роста у малого бизнеса неограниченны. По приведенным цифрам видно, что у нас данные, мягко говоря, не очень хорошие. В ходе выступления Президент дал ряд поручений, но опять-таки, вопрос в том, как это все будет организовано правительством. Вопрос того же налогообложения. Мы видим, что налоговое законодательство у нас склонно к постоянным модернизациям и переделкам. Даже госкомпании в своих инвестиционных отчетах указывают, что казахстанское законодательство склонно к нестабильности, в том числе задним числом вводятся какие-то новые нормы, что, мягко говоря, не способствует ни бизнес-климату, ни инвестированию.

- В стране ожидается подготовка нового налогового кодекса. Как, по Вашему мнению, это скажется на бизнес-климате?

- Президент сказал о перезагрузке в своем Послании, но как это будет реализовано, опять вызывает вопросы. Проблема есть, существует давно, но, к сожалению, наш госаппарат склонен к определенному административному зуду в этой части и не всегда может аргументировать свои решения. Буквально на днях обсуждался вопрос повышения налогов, а Президент говорил об улучшении налогового администрирования, упрощении, и, скорее, о снижении налогов. Еще одна проблема, тесно связанная с первой, – это государственные субсидии. Глава государства озвучил тему, по которой на субсидии уходит больше, чем получает обратно бюджет. Мы прекрасно видим, что многие предприятия создаются исключительно под получение субсидий, при этом очень высок уровень коррупции, неэффективно распределение. Это касается, прежде всего, субсидий на госпроизводство. Аресты и скандалы в этой сфере у нас практически перешли в еженедельный формат. Получается такая модель, что предприятие производит что-то только при наличии субсидий. Ну и половина разворовывается. Модель, конечно, отвратительная.

- Есть ли у нас предприятия, работающие без субсидий?

- У нас существует множество предприятий, которые категорически не хотят лезть за государственной помощью, за субсидиями, инвестициями, работают сами, имеют экспортный потенциал и создают рабочие места. Есть такие предприятия, которые категорически уклоняются от любых связей с государством.

- Почему так происходит?

- Многие бизнесмены говорят, что, когда начинаешь «светиться» в госпрограммах, к тебе еженедельно приезжают делегации, на тебя возлагают какие-то обязательства дополнительные, требуют кучу форм отчетности. По сути, у нас механизм субсидирования бизнеса является, мягко говоря, нерабочим и абсолютно неэффективным.

- Если объединить первый и второй блоки выступления Главы государства, то вопрос стоит о создании нормальной бизнес-среды. Что, по Вашему мнению, для этого нужно?

- Стабильные правила игры, максимальное снижение коррупции. Что касается проверок предприятий бизнеса – сейчас действует мораторий на проверки. При этом у нас многие обращают внимание на качество, например, общественного питания, или же работы компаний в частном образовании, у которых многие нормативы не соблюдаются. Понятно, что здесь есть баланс между проверками со стороны государства, и тем, что, когда эти проверки начинаются, сразу же вылезает вопрос о коррупции.

Характерный пример этому – недавний карантин, когда работники СЭС начали попадать, наверное, в местные «списки форбс». При этом никакие меры эпидемиологической безопасности толком не обеспечили, так как все продавалось и покупалось.

- Еще один важный вопрос, который Глава государства озвучил, это кредитование. Как у нас обстоит с этим?

- При таком уровне инфляции и при высокой процентной ставке, понятно, что весь бизнес – малый, средний, крупный - постоянно сталкивается с дефицитом оборота средств. Практически вся прибыль уходит на погашение процентов. В итоге это все восполняется госсубсидиями. Здесь вопрос более адекватной среды, при которой государство проводит целенаправленную работу по снижению процентных ставок и инфляции. В силу известного провала многих госпрограмм за последнее десятилетие и процесса приватизации, который с 90-х годов шел, у нас по многим позициям, в том числе по продуктам питания, чудовищная зависимость от импорта.

Понятно, что любые колебания курса тенге приводят к инфляционным скачкам. В то же время экономика у нас структурна, неэффективна в принципе. Государство проводит приватизацию, устанавливает политику «тариф в обмен на инвестицию», пытается сделать многие отрасли рентабельными и инвестиционно привлекательными. Но, по сути, нефтепереработка, мобильная связь, авиационные перевозки - это практически госмонополия, здесь конкурируют две, три и более госокомпании в одном секторе. При этом эффективность госуправления близка к нулю.

Президент поставил важные вопросы по всему экономическому блоку. Мы видим, что правительство никак не может найти золотую середину. Вопрос в том, что у нас все построено на распределении, но на распределении закрытом. Ведомственные интересы при этом, как правило, доминируют.

Опять-таки старый вопрос – о модернизации экономики, который Глава государства в своем Послании очень сильно актуализировал. Мы здесь видим, что модель синтеза образования, науки, промышленности и сельского хозяйства у нас толком не работает. То же самое, например, программа занятости населения. Есть у Министерства труда, Минэкономики, Министерства промышленности. В итоге получается, что одни повышают доходы населения на бумаге, другие – рабочие места на бумаге, а у третьих свои предприятия на бумаге. Проще было бы создать единые программы для всех. Или же, как говорил Президент в Послании о неэффективности планирования, то давайте, если мы не можем создавать программы, будем создавать институты, которые будут ориентированы на результат,

- Что Вы можете сказать о демонополизации?

- Очень политизированный вопрос о демонополизации экономики и борьбы с незаконно выделенными активами. С одной стороны, многие недовольны итогами приватизации. С другой стороны, их пересмотр по субъективным критериям может добить экономический потенциал страны.

Национализация сама по себе является пугающим фактором. Сейчас многие боятся инвестировать, потому что не факт, что эти активы потом не объявят незаконно приобретенными.

Есть предприятия, которые прошли отмывку через, допустим, зарубежные фондовые биржи и принадлежат иностранным инвесторам, и мы прекрасно помним прецедент Стати. Вроде, казалось бы, никому не известный молдавский бизнесмен, практически выиграл суды, на которые наше правительство потратило миллионы долларов. В том числе доходило до ареста Национального фонда. Если это сделал никому не известный Стати, то нет гарантии, что более крупные игроки, которые с интересом наблюдали за этим процессом, смогут защитить свои активы. Ведь у нас в Конституции закреплен приоритет международных обязательств, договоров, и желание что-либо национализировать должно иметь под собою не только экономическую и политическую, но и правовую базу. Мы можем втянуться в суды.

Заметьте, большинство активов сдают добровольно люди, которые сейчас под следствием. Те, кто уехал, или те, кто более чем обеспечен и обладает определенной неприкосновенностью, делиться ничем не собирается.

В январе 2022 года Президент на встрече с бизнесменами обрисовывал правила игры. Сейчас создан фонд «Казахстан халкына», но мы видим, что желание пополнять этот фонд далеко не у всех появилось. Здесь Президент озвучил такой компромисс – те, кто будет заниматься инвестициями в реальный сектор, государство не будет особо пристально задумываться над тем, откуда у них активы взялись.

Здесь должна быть цепочка компромиссов и выстраивание каких-то адекватных правил. Без этого все программы так и останутся на бумаге. А мы видим, что система планирования, которая принималась несколько лет назад, фактически сейчас вылетает в трубу. Валить все на внешние факторы, как у нас принято, - то на мировой финансовый кризис, то на геополитические конфликты, уже становится неприличным. Заметьте, у правительства всегда кто-то виноват, то население, то акиматы, но лимит перевода стрелок во многом уже исчерпан.

По сути, правительство получило карт-бланш у Президента, Сокращены контрольные функции администрации, снижен статус кураторов базовых секторов. Это дало правительству возможность перезагрузиться и приступить к активной реализации Послания. Большинство экспертов считают, что Правительство эту работу выполнить не сможет. С другой стороны, у Касым-Жомарта Токаева стиль такой, что не бить по голове, не массово увольнять всех, а определять перечень работ и конкретно давать по ним поручения, контролируя исполнение.

В администрацию стекается вся необходимая информация по проверкам. И данные председателя Высшей аудиторской палаты Наталья Годуновой по неэффективности выполнения программ, по сути, похоронили национальные проекты, а министры некоторые сообщали, что это проекты оказались неэффективными. То есть получается, что мы их реализовывали-реализовывали, а они сами не выполнялись почему-то.

- Что Вы думаете по кадровому вопросу?

- Президент дал правительству еще один шанс на перезагрузку, поэтому, я думаю, будет выстраиваться кадровый резерв. И очень резко заговорил о дефиците кадров. И понятно, что речь идет не только о «молодежи» во власти, но и о специалистах, и компетентных управленцах. В отношении, по меньшей мере, половины недавно приведенных «молодых» членов правительства была очень жесткая критика.

Сейчас формируется очень много важных вакансий. У управленцев есть шанс приступить к этой важной работе. Но, по озвученным декларациям, подходы у них принципиально не поменялись. Поэтому, я думаю, что будут оргвыводы и к концу года ожидается перезагрузка системы. Правительство вытребовало себе право исправиться. Президент такое право им предоставил, утвердил конфигурацию, которую просило правительство, в частности, отмена мелочной опеки в экономической части администрации.

Понятно, что теперь правительство осталось наедине с экономикой. Честно говоря, у меня нет ощущения, что оно понимает, что с нею делать на самом деле.

- В выступлении Президента поднимались и вопросы импорта…

- У нас как мантра повторяется много лет «импортозамещение», «привлечение инвестиций», «инновации» - эти слова перекочевывают из программы в программу. Но, по сути, мы видим, что у нас нехватка инженерных кадров, а бизнес-среда и кредитно-финансовая система не способствуют развитию любого производства, а государственные субсидии и кредиты оказываются очень неэффективными. Субсидии оборачиваются ростом внешнего долга. Защищать небольшое количество отечественных производителей и реальный курс национальной валюты - это ведет к тому, что цены для населения начинают расти и падают доходы. Здесь ловушка такая есть курсовая.

Понятно, что любое импортозамещение связано с развитием внутреннего производства. А для развития внутреннего производства у нас нет ни бизнес-среды, ни инвестиционного капитала, ни дешевых кредитных денег, ни стабильного регулирования. Поэтому вопрос импорта упирается в неспособность отечественной экономики самостоятельно обеспечить производство базовых товаров. В том числе, как мы видим, у нас ухудшаются позиции по производству продуктов питания.

Все это – экспорт, импорт - вторично, так как, прежде всего, необходимо создавать адекватную среду для развития среднего бизнеса, улучшать ситуацию с крупным бизнесом. До этого нам достаточно далеко, потому что те вопросы, которые поставил Глава государства, ставятся уже не первый год и мы видим, что наше экономическое чиновничество упорно не может их выполнить. Сколько говорили – отстранить олигархат, крупный бизнес от господдержки.

Очень важный блок выступления Президента касался прямых его поручений министрам, парламенту и так далее. Посмотрим, как это все будет выстраиваться в итоге. Но опыт говорит, что больших прорывов ждать не стоит. Проблем будет еще очень много, - считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Ранее политолог Данияр Ашимбаев рассказал МИА «Казинформ», какую работу над ошибками и какое решение конкретных базовых вопросов социально-экономического развития страны предложил провести правительству Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК.