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    13:45, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Я кандас, вернувшийся в Казахстан – новый министр Канат Шарлапаев

    Я кандас, вернувшийся в Казахстан – новый министр Канат Шарлапаев
    Фото: МИА "Казинформ"

    Новый министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев признался, что является кандасом и учит казахский язык пять раз в неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан», - сказал он во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.

    Также он рассказал о своей предыдущей работе на должности главы национального управляющего холдинга «Байтерек» и своих принципах.

    «Я не поменял ни одного человека после прихода в национальный управляющий холдинг «Байтерек». Все мои коллеги остались на месте. То же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства. Я не буду менять ни одного из своих вице-министров. Я продолжу работать с людьми, которые знают свое дело», - заверил спикер.

    При этом он признался, что взял с собой своего пресс-секретаря из «Байтерека».

    «Зачем я взял с собой пресс-секретаря? Позвольте мне объяснить. У нас Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на две части. Поэтому они ушли в другое министерство... В связи с этим я позвонил пресс-секретарю национальной компании «Байтерек», - уточнил Канат Шарлапаев.

    Напомним, Канат Шарлапаев был назначен на должность министра 4 сентября текущего года. 
    Также сообщалось о том, какие ведомства и предприятия войдут в состав нового министерства. 

    Теги:
    Правительство РК
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