Бухгалтера филиала АО «Казахтелеком» обвиняют в хищении более 643 млн тенге

Завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера филиала АО «Казахтелеком», передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы МИА «Казинформ».

Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту хищения бухгалтером филиала АО «Казахтелеком» денежных средств в особо крупном размере направлено в Алмалинский районный суд г.Алматы.

Бухгалтер филиала АО «Казахтелеком» обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 643 млн тенге путем необоснованных перечислений за период с 2015 по 2022 года.