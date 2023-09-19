РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:38, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Бухгалтера филиала АО «Казахтелеком» обвиняют в хищении более 643 млн тенге

    Бухгалтера филиала АО «Казахтелеком» обвиняют в хищении более 643 млн тенге
    Фото: МИА "Казинформ"

    Завершено досудебное расследование в отношении бухгалтера филиала АО «Казахтелеком», передает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы МИА «Казинформ».

     

     

    Прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту хищения бухгалтером филиала АО «Казахтелеком» денежных средств в особо крупном размере направлено в Алмалинский районный суд г.Алматы.

    Бухгалтер филиала АО «Казахтелеком» обвиняется в хищении денежных средств на сумму более 643 млн тенге путем необоснованных перечислений за период с 2015 по 2022 года.

    Теги:
    Суды Алматы Казахтелеком
    Автор
    Артем Волков
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!