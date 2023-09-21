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    17:23, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Арендное жилье могут выставить на приватизацию в РК

    Арендное жилье могут выставить на приватизацию в РК

    Будет ли выставлено на приватизацию арендное жилье в Казахстане? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунусбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили на брифинге в СЦК журналисты, ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что в Казахстане постепенно устаревают 36 тысяч арендованных квартир. Могут ли эти дома быть приватизированы?

     

    Планировалось, что полностью финансирование кредитного жилья будет остановлено, и мы перейдем на выкуп арендного жилья. На это арендное жилье именно обязательно будут предусмотрены механизмы последующего выкупа данного арендного жилья арендаторами, - сказал Бакытжан Жунусбеков.

     

    Руководитель управления развития строительной отрасли департамента градостроительства и жилищно-коммунальной политики Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Кулышев ответил на вопрос, может ли быть предоставлена возможность в ближайшее время приобрести эти дома инвалидам и сиротам.

     

    Решение еще не принято, смотрим. Законопроект находится на рассмотрении. Есть фиксированное время. Проблема находится на рассмотрении. Это актуальный вопрос. Мы постоянно участвуем в рабочих группах, - добавил он.

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