Реджеп Тайип Эрдоган предложил Илону Маску построить завод в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке встретился с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Маск пришел на прием вместе со своим сыном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Встреча состоялась в здании «Турецкого дома» (Türkevi) в Нью-Йорке. Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи предложил Илону Маску построить свой седьмой завод в Турции. Он заявил о возможности сотрудничества с компанией SpaceX в рамках реализации космической программы Турции.

Президент рассказал Маску о прорывах страны в области технологий, о программе Digital Turkey Vision, национальной стратегии искусственного интеллекта и успехах в строительстве беспилотных летательных аппаратов.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского предпринимателя на фестиваль Teknofest в Измире.



