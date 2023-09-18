РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:54, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Реджеп Тайип Эрдоган предложил Илону Маску построить завод в Турции

    Реджеп Тайип Эрдоган предложил Илону Маску построить завод в Турции
    Фото: из открытых источников

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке встретился с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Маск пришел на прием вместе со своим сыном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу». 

    Встреча состоялась в здании «Турецкого дома» (Türkevi) в Нью-Йорке. Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи предложил Илону Маску построить свой седьмой завод в Турции. Он заявил о возможности сотрудничества с компанией SpaceX в рамках реализации космической программы Турции.
    Президент рассказал Маску о прорывах страны в области технологий, о программе Digital Turkey Vision, национальной стратегии искусственного интеллекта и успехах в строительстве беспилотных летательных аппаратов.
    Также Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского предпринимателя на фестиваль Teknofest в Измире.

    Теги:
    Мировые новости Турция
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но прошел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!