Astana Media Week проходит в столице

В столице Казахстана стартовало ежегодное событие в сфере медиа и журналистики Astana Media Week. Одним из обсуждаемых вопросов стало законодательство в этой области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Государство уделяет особое внимание совершенствованию законодательства в сфере средств массовой информации. Кроме того, в этом году принят концептуальный документ, определяющий основное направление реализации государственной информационной политики – информационную доктрину. Известно, что медиасфера влияет на все сферы общественной жизни. Отрасль постоянно претерпевает трансформацию и цифровизацию, обновляются новые платформы, инструменты коммуникации и методы обмена сообщениями. Понятно, что это заставляет средства массовой информации адаптироваться к инновациям, постоянно развиваться и обновляться, - сказала в своем видеообращении министр культуры и информации РК Аида Балаева. Фото: Виктор Федюнин

Как сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, в Казахстане будет продолжена работа по увеличению доли казахского языка в социальных сетях. Он напомнил, что на сегодня Telegram уже ввел в свой интерфейс казахский язык. Такую же работу проводит TikTok, который является первооткрывателем по введению казахского языка в интерфейс. Есть функция автоматического перевода в Instagram и в Фейсбук.

Он отметил изменения в законодательстве по вопросу распространения ложной и вредоносной информации. Если ранее за деяние было предусмотрено уголовное наказание, то сейчас введена такая мера, как штраф.

Фото: Виктор Федюнин



«В прошлом году было около 200 предписаний с признаками нарушений. Потенциально это 200 уголовных дел за посты в соцсетях. Мы с депутатами задались вопросом, справедливо ли за публикации в социальных сетях находиться в плоскости уголовного законодательства. Я считаю, и депутаты поддержали, что далеко не всегда это справедливо. Поэтому было принято решение о частичной декриминализации этой статьи. Теперь появилась норма, которая предусматривает штраф за распространение ложной информации», - пояснил вице-министр.



Вместе с тем он рассказал о проводимой работе по маркировке рекламы. По его словам, правила маркировки находятся еще на утверждении. Но они будут введены с точки зрения влияния на бизнес, который не должен пострадать от нововведений.



«Мы не стали здесь ничего усложнять, выдумывать. Мы просто посмотрели, как это делается сегодня блогерами, страницами на онлайн-платформах ведущих СМИ. Просто мы все скомпоновали и сделали национальный подход к маркировке рекламы. Правила еще не утверждены, они вот-вот будут приняты. До всех будут доведены», - уточнил вице-министр.



Также он подчеркнул вопрос регулирования вредоносной информации. С одной стороны, как считают в Министерстве, свобода слова незыблема, никакие законодательные акты, нормы, не должны ее ограничивать. С другой стороны – необходимо обеспечение информационной безопасности для пользователей, потребителей контента. В том числе это реклама финансовых пирамид, рост лудомании, участия молодежи в различных чатах по распространению синтетических наркотиков. Именно поэтому в стране есть перечень информации, за которой ведется наблюдение.

Фото: Виктор Федюнин



Евгений Кочетов добавил, что разработан новый закон о масс-медиа, который сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе.

Проект законопроекта был опубликован в начале года на сайте «Открытые НПА» и вызвал критику со стороны ряда СМИ.